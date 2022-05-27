Продолжается приём заявок на VI Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края»

Приём заявок продлится до конца месяца. Цель конкурса – формирование у молодёжи социально значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историко-культурному наследию своей страны, своего края, села, города. Участникам предстоит рассказать о важных этапах развития своего региона, а также о его истории и культуре местного самоуправления, с учётом национальных и исторических особенностей развития.

В конкурсе заявлены несколько номинаций: видеоролик «Один день из жизни местного самоуправления»; «Организация добрососедских отношений»; «История местного самоуправления моего края»; исследование «Лидеры местного самоуправления» о вкладе отдельных исторических личностей края (поселения) в развитии местного самоуправления; «Самая яркая страница развития истории местного самоуправления моего края». Номинация: Презентация «Как я провел «Урок местного самоуправления» в моем классе 21 апреля 2021 года». Номинация приурочена к 10-летнему юбилею принятия Указа Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года «О Дне местного самоуправления».

Профессиональным жюри будут определены победители конкурса, которые отправятся в «Артек». Участники старшей возрастной категории от 18 до 25 лет будут рекомендованы к прохождению стажировки в государственных и муниципальных органах власти субъектов страны. Регистрация на VI Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» по ссылке - https://clck.ru/eBiT5. Ссылка на страницу конкурса: http://россия-территория-развития.рф/istoria-msu.

Организаторами конкурса выступают Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; Общественная палата Российской Федерации; Институт российской истории Российской академии наук; Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления; Государственный университет управления; Институт развития местных сообществ; Российский государственный социальный университет.