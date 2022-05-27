Продолжается приём заявок на VI Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края»
Продолжается приём заявок на VI Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края»
Приём заявок продлится до конца месяца. Цель конкурса – формирование у молодёжи социально значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историко-культурному наследию своей страны, своего края, села, города. Участникам предстоит рассказать о важных этапах развития своего региона, а также о его истории и культуре местного самоуправления, с учётом национальных и исторических особенностей развития.
В конкурсе заявлены несколько номинаций: видеоролик «Один день из жизни местного самоуправления»; «Организация добрососедских отношений»; «История местного самоуправления моего края»; исследование «Лидеры местного самоуправления» о вкладе отдельных исторических личностей края (поселения) в развитии местного самоуправления; «Самая яркая страница развития истории местного самоуправления моего края». Номинация: Презентация «Как я провел «Урок местного самоуправления» в моем классе 21 апреля 2021 года». Номинация приурочена к 10-летнему юбилею принятия Указа Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года «О Дне местного самоуправления».
Профессиональным жюри будут определены победители конкурса, которые отправятся в «Артек». Участники старшей возрастной категории от 18 до 25 лет будут рекомендованы к прохождению стажировки в государственных и муниципальных органах власти субъектов страны. Регистрация на VI Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» по ссылке - https://clck.ru/eBiT5. Ссылка на страницу конкурса: http://россия-территория-развития.рф/istoria-msu.
Организаторами конкурса выступают Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; Общественная палата Российской Федерации; Институт российской истории Российской академии наук; Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления; Государственный университет управления; Институт развития местных сообществ; Российский государственный социальный университет.