Продолжается расселение аварийного дома на Надеждинской, 1

- Всего в доме 86 жилых помещений, 75 — уже освобождено. С остальными жильцами ведутся переговоры — четыре семьи переезжают по графику, три семьи — в отпуске, ещё с двумя собственниками сейчас согласовывается график переезда, по одной квартире идёт судебное разбирательство и ещё по одной возник спор, который мы надеемся решить в досудебном порядке, — пояснил начальник управления жилищного фонда Кирилл Демидов.

Главная задача на сегодняшний день — расселить дом. Далее, после получения распоряжения об изъятии земельного участка, будет проведена оценка жилых помещений, и тогда собственники получат денежную компенсацию. Переезд жильцов в квартиры манёвренного фонда финансировался из муниципального бюджета. Те, кто переезжал самостоятельно, могут представить чеки для возмещения затрат.

Дата окончания расселения может быть скорректирована из-за судебных разбирательств и отпускников, но Кирилл Демидов уверен, что задача будет выполнена в разумные сроки.