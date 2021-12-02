Продолжается разработка вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет
Продолжается разработка вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет
Препарат может получить название «Спутник 2М».
Концентрация вакцины против коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет с рабочим названием «Спутник 2М», скорей всего, будет в 10 раз меньше, чем у исходного «Спутника V», передаёт ТАСС слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Он отметил, что документы на получение разрешения провести клинические исследования данного препарата уже были поданы в Минздрав.
- Разведение «Спутника V» может быть или в пять раз, или в десять раз, скорей всего, мы остановимся на концентрации меньшей в десять раз, — сказал Гинцбург.
Он отметил, что в среднем процедура принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинических исследований занимает около месяца. «Надеюсь, нам быстрее ответят», — заключил он.
Напомним, 24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше — при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.