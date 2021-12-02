Продолжается разработка вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет

Концентрация вакцины против коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет с рабочим названием «Спутник 2М», скорей всего, будет в 10 раз меньше, чем у исходного «Спутника V», передаёт ТАСС слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Он отметил, что документы на получение разрешения провести клинические исследования данного препарата уже были поданы в Минздрав.

- Разведение «Спутника V» может быть или в пять раз, или в десять раз, скорей всего, мы остановимся на концентрации меньшей в десять раз, — сказал Гинцбург.

Он отметил, что в среднем процедура принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинических исследований занимает около месяца. «Надеюсь, нам быстрее ответят», — заключил он.

Напомним, 24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше — при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.