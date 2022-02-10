Продолжается сбор подписей за присвоение Норильску почётного звания «Город трудовой доблести»

Норильчане со всех уголков страны уже подписали специальные бланки, а также приняли участие в онлайн-голосовании в знак признания трудовых заслуг Норильска во время Великой Отечественной войны. Дмитрий Свиридов тоже не смог пропустить такое событие: «Я хочу обратиться ко всем землякам-норильчанам с просьбой присоединиться к этой замечательной инициативе. Наш долг — добиться того, чтобы трудовой подвиг города был увековечен, чтобы Норильск получил статус, достойный его вклада в Великую Победу», — обратился к горожанам вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края.

Напомним, что отдать свой голос можно на сайте городской администрации.