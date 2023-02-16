Продолжительность жизни в России в прошлом году увеличилась до 72,6 года

По сравнению с 2021 годом показатель ожидаемой продолжительности жизни в стране увеличился на 2,4 года.

«Правительством России уделяется особое внимание вопросам развития системы здравоохранения. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 года, снизилась младенческая смертность, создано более 1600 объектов первичного звена, произведено 1,4 млн операций высокотехнологичной медицинской помощи», - цитирует ТАСС Татьяну Голикову.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что ситуация стала меняться в лучшую сторону благодаря мерам профилактики заболеваний и улучшению подходов к лечению.