Продуктовые наборы для ветеранов заменят денежными выплатами

Уже 18 лет норильские ветераны в рамках программы социальной помощи получают продуктовые наборы. С апреля текущего года наборы начали доставлять на дом, чтобы исключить распространение среди них коронавирусной инфекции.

– В этом году от Совета ветеранов поступило ходатайство с просьбой рассмотреть замену продуктовых наборов денежными выплатами, — рассказала Елена Голоскова, начальник отдела предоставления мер социальной поддержки МКУ «Управление социальной политики».

Вчера городской Совет рассмотрел этот вопрос на комиссии по социальной политике. Было принято решение заменить проднаборы денежными выплатами в размере трёх тысяч рублей.

– В силу возраста и индивидуальных предпочтений пожилым людям удобнее самостоятельно приобретать продукты питания на своё усмотрение, — добавила Елена Голоскова.

Всего в Норильске зарегистрированы 34 ветерана. С 1 января 2021 года каждый из них будет получать три тысячи рублей в месяц.

Также на комиссии было принято решение обеспечить детей первого и второго года жизни, исходя из медицинских показаний, специальными молочными продуктами.