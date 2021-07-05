Проект «Культурный код народов Таймыра» победил в первом грантовом конкурсе «Мир Таймыра» компании «Норникель»

Этот проект таймырского фонда содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика» направлен на возрождение этнокультурного наследия Таймыра. В нём примут участие школьники 12–14 лет из Дудинки и посёлков Таймыра. Для ребят организуют мероприятия, в которых примут участие яркие представители этнической культуры, авторы пособий по родным языкам коренных этносов, педагоги и сотрудники Информационного методического центра Дудинки. Команда проекта также планирует организовать в Норильске выездной день таймырских культур и провести для норильских школьников этнические площадки в форме мастер–классов. Отдельно пройдёт выездная экскурсия норильских подростков в Дудинку для знакомства с этнической культурой Таймыра. Идёт и сбор материалов для создания учебно–методического пособия по культуре пяти малочисленных этносов Таймыра. Это издание будет полезно не только педагогам, но и всем, кто интересуется Арктикой и культурой северных этносов, его распространят по школьным и детским библиотекам. В пособии разместят и лучшие работы школьников по результатам конкурса «Мы — соавторы!». В нём ученики продемонстрируют свои таланты в изобразительном искусстве и создании ребусов, связанных с культурой коренных этносов нашего края. Планируется и проведение недели культур коренных малочисленных народов Таймыра с мастер– классами, творческими площадками и презентациями. Завершится проект в феврале 2022 года фестивалем этнических культур на площадке «Таймырская Ойкумена» Главного чума Таймыра. Партнёрами проекта стали администрация Таймырского муниципального района, Информационный методический центр, Норильский фонд поддержки социально–экономического и регионального развития «Возможность», Дудинская общественная организация «Союз предпринимателей Таймыра».