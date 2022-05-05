Проект норильской школьницы вошёл в шорт-лист XII Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME

В прошлом году Василиса уже проводила экоуроки и рассказывала о проектах благотворительного фонда «69 параллель», где была волонтёром. В апреле этого года она решила реализовать свою инициативу «Школьный фримаркет» для одноклассников. Разработать проект, в основу которого вошла творческая акция «Меняй-играй», ей помогли специалисты фонда.

Начинание ученицы поддержала её классная руководительница Людмила Тагирова, и фримаркет начал работу. В течение 10 дней одноклассницы девочки приносили книги, игрушки, сувениры, аксессуары, ставшие им ненужными, и обменивались вещами. Все предметы, которые не нашли нового владельца, отправились в благотворительный «Сундук». Ребята собрали 29 килограммов вещей. Василиса вместе с мамой отвезла их в талнахский пункт приёма благотворительного проекта. Он работает каждую среду с 18.30 до 20.00 в «Доме шалунов».

А чтобы было интереснее меняться, Василиса придумала конкурс на самого активного участника фримаркета. Каждой принесённой вещи она присваивала рейтинг, подсчитывала баллы и после окончания акции определила победителя. 11 мая пройдёт церемония награждения с участием директора фонда «69 параллель» Екатерины Галайда. Все участники проекта получат сертификаты, а победитель — диплом и памятный подарок от фонда.

Несмотря на то, что проект ещё находится в стадии реализации, он был отмечен жюри XII Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME. Работа норильской школьницы вошла в шорт-лист конкурса в номинации LIME.Event (участники до 18 лет). Подведение итогов фестиваля состоится 19 мая в Москве.