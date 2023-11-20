Проект «Профнавигатор» взял призовое место на Всероссийском конкурсе «Создавая будущее»

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения по итогам X Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее» и Национальной премии «Молодой специалист года».

В этом году победители конкурса «Создавая будущее» – представители ключевых отраслей российской экономики – были объявлены в десяти номинациях.

От Заполярного филиала компании «Норникель» на конкурс в номинации «Лидер будущего» был заявлен корпоративной проект «Профнавигатор». Проекты, представленные в данной номинации, направлены на реализацию программ раннего развития и профессиональной ориентации, а также знакомства с профессиями и практической подготовки для детей дошкольного и школьного возрастов, а также студентов образовательных учреждений среднего специального и высшего образования.

В рамках церемонии награждения состоялся диалог-презентация лучших практик и проектов работодателей. На торжественном мероприятии проект представила Лариса Непляхович, заместитель начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». «Профнавигатор» удостоен звания лауреата и получил награду за II место в своей номинации.

«Профнавигатор» начал свою деятельность в 2009 году и активно развивается в настоящее время, – рассказывает Лариса Анатольевна. – Основная его задача – формирование системы профориентационной работы на территории. К теме профессиональной ориентации сегодня приковано пристальное внимание и государства, и работодателей. В качестве дополнительного ресурса с учётом специфики регионального и федерального рынка труда и потребности в кадрах мы предлагаем образовательным организациям Норильска комплекс мероприятий, предусматривающих использование различных форматов с учётом новой модели профориентационной деятельности, утверждённой Министерством просвещения РФ. «Профнавигатор» помогает школьникам знакомиться с компанией «Норникель», узнавать о тонкостях различных профессий и специальностей, которые востребованы на наших предприятиях».

Церемонию награждения провела первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.

«Современный бизнес занимается не только тем, что составляет корпоративную социальную ответственность: налицо включённость корпораций в решение государственных задач, выходящих за пределы их профессиональных обязанностей, полномочий и компетенций», – отметила она. – Фактически заказчиками того, чтобы новые поколения оказались готовыми к освоению той или иной профессии, являются сами компании. Сегодня корпорации поддерживают самые разные активности, и форматы этой поддержки связаны не только с подготовкой смены для нынешних специалистов, но с восполнением пробелов пребывания ребёнка в школе. Это большой государственный педагогический вопрос, ответ на который можно найти в проектах победителей, предоставляющих детям возможность выбирать не только профессию, но свою судьбу и позицию в развитии своей личности».

Автор текста: Гузель Табаева