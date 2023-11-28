Проект X-WATERS Yenisei отметили специальным дипломом премии Russian Event Awards

В этом году право на участие в финальных мероприятиях премии получило 327 проектов из 648 инициатив.

«История проекта X-WATERS на Таймыре началась в 2021 году. Первые экстремальные заплывы мы проводили на озере Лама – жемчужине плато Путорана, в 2021 и 2022 годах. Эти старты стали для нас бесценным опытом и помогли громко заявить о туристическом потенциале нашей территории. Но добраться до озера Лама может далеко не каждый, поэтому в 2023 году нами было принято решение о переносе заплыва на реку Енисей, в город Дудинку. Таким образом наш заплыв стал более доступным для жителей Таймыра и объединил ещё больше поклонников холодового плавания и зрителей», – рассказала экспертам премии Анжела Ткаченко, специалист направления «Развитие туризма» АРН.

Премьерный заплыв в Дудинке состоялся этим летом и собрал около 80 спортсменов из девяти городов страны: Норильска, Дудинки, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Гатчины, Магадана, Новосибирска и Перми. Участникам были представлены на выбор три дистанции: три километра, 500 и 100 метров. Температура воды на поверхности Енисея в день заплыва составила 17,8 градуса. Участникам и гостям спортивного события в этот день было не только интересно, но и вкусно. Новые гастрономические впечатления они получали на фудкорте с северными блюдами, шашлыком, кофе по-таймырски и арктическим мороженым с олениной и тундровыми ягодами. А по-настоящему ярким и громким финалом X-WATERS Yenisei стал концерт Андрея Звонкого.

Заплыв X-WATERS Yenisei состоялся благодаря совместным усилиям Агентства развития Норильска (АРН), компании «Бизнес-Культура», администраций Таймырского муниципального района, Дудинки и Норильска. Поддержку соревнованиям оказали компании «Норникель» и «ПассажирРечТранс», «Норникель – Енисейское речное пароходство» и «Водоход», Заполярный транспортный филиал «Норникеля» и управление ЖКХ города Норильска, Дудинский инспекторский участок Центра ГИМС и ОМВД России по Таймыру, поисково-спасательный отряд и 16 пожарно-спасательный отряд МЧС России по Красноярскому краю, Таймырский линейный отдел МВД России, отдел вневедомственной охраны по Таймырскому району и управление по делам ГО и ЧС администрации Таймыра. Партнёрами первого холодового заплыва на Енисее стали клуб «X-Fit Север» и авиакомпания NordStar.