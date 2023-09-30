Проекты бывают разные

– Максим Николаевич, какие проекты из реализуемых агентством вы считаете ключевыми?

– В течение года мы работаем над десятками проектов, и все они играют значимую роль в развитии Норильска. Если выбирать лидера, учитывая продолжительность и сложность воплощения, масштаб инвестиций, то сейчас это проект «Башня» — создание общественно–культурного центра на Ленинском проспекте, 1. В настоящее время «Норникель» проводит там строительно–монтажные работы, компания же их и финансирует. В следующем году планируем объект торжественно открыть.

– Чем сейчас занимаются управляющие «Башни»? Закончили ли они обучение?

– Потенциальные управленцы «Башни» почти целый год знакомились с лучшими практиками организации общественных центров России, обучались тонкостям эксплуатации нового общественного пространства. В октябре примем у них экзамены и выберем лучших из лучших, человек десять, они и будут руководить «Башней».

Создаваемому общественно–культурному центру необходим новый формат управления. Этому нужно учиться. Поэтому в прошлом году мы объявили конкурс для желающих пройти обучение и в дальнейшем работать в «Башне». Откликнулись около ста человек, из которых примерно 30 процентов — жители других городов. Мы отобрали примерно 20 норильчан и 10 иногородних. Примечательно, что люди заинтересованы именно участием в этом проекте.

– Как продвигается проект по разработке дорожной карты по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Норильске и на полуострове Таймыр?

– Сейчас этот проект называется «Экотехнопарк». Определён земельный участок, отвечает за него управление экологии. Планируется создать инфраструктурную площадку для предпринимателей, занимающихся переработкой твёрдых коммунальных и промышленных отходов. Также подключатся университеты, которые будут улучшать технологии. Вопрос создания инфраструктуры здесь вторичен. На первом плане — вопросы экономики, потому что переработка ТКО — мероприятие дорогостоящее. В Норильске сложно будет «пристроить» весь объём переработанных отходов. Часть отходов нужно сгруппировать, хранить либо транспортировать на материк, что также дорого. Поэтому прежде всего нужно просчитать экономический эффект. Также учитываем, что благодаря реновации Норильска возрастает спрос на составляющие строительных материалов, которые можно получить из переработанных отходов и использовать их для благоустройства.

– Где начинаются и заканчиваются полномочия АРН?

– Проекты, которые мы инициируем, всегда предварительно обсуждаем с администрацией Норильска. Большинство реализуемых нами проектов — совместные, поэтому здесь сложно говорить про полномочия.

– Как можно оценить работу агентства в сфере предпринимательства, по каким критериям?

– Нужно оценивать рост сервисной экономики. А факторы, и внешние в том числе, оказывающие влияние на её изменения, существенные. Ту работу, которая ведётся, может махом перечеркнуть внешнеэкономическая ситуация. Для нас важно то, что АРН стало надёжным партнёром для многих предпринимателей. Мы ведём несколько образовательных проектов. И они не только для взрослых, но и для детей, которые хотят стать предпринимателями или уже занимаются бизнесом.

Также третий год подряд мы проводим бизнес–форум. Это масштабное событие, в котором принимают участие сотни предпринимателей. Приглашаем экспертов, авторитетных в вопросах развития бизнеса в России. Всегда по окончании форума мы составляем резолюцию о насущных проблемах предпринимателей в Норильске, фиксируя все поднятые вопросы, и стараемся их решать.

– Эксперты, изучавшие норильский общепит, сделали вывод, что он отстаёт в развитии лет на десять...

– По данным исследований, норильчане могли бы позволить себе тратить деньги в ресторанах, но этого не делают потому, что их в первую очередь не устраивает уровень сервиса и качество продуктов. В Норильске классное и дружное сообщество рестораторов. От них был запрос на образовательную поддержку. Норильску повезло, потому что при Сибирском федеральном университете есть кафедра гастрономии. Это лучший институт нашей страны, который выпускает менеджеров в этой сфере и шеф–поваров. Вместе с преподавателями этого института и нашими управляющими мы разработали стратегию развития гастрономии в Норильске. Менеджеры уже прошли первый курс обучения, скоро начнутся занятия для шефов и сушефов. Мы сконцентрировались на повышении компетенции. Вторая часть обучения должна быть реализована в сотрудничестве с техникумом промышленных технологий и сервиса. Чтобы подготовить высококвалифицированные кадры в сфере общественного питания, мы планируем переформатировать образовательные программы и улучшить материально–техническое оснащение. Это позволит повысить интерес к профессиям, нужным в этой сфере, и в целом улучшить сервис.

– Как обстоят дела с транспортной реформой?

– Чуть больше двух лет назад мы исследовали транспортную инфраструктуру — измерили пассажиропотоки по разным направлениям, изучили маршруты. За основу был взят опыт Твери — там реформа была проведена за один год, но были подключены ресурсы на уровне субъекта. Цель реформы не просто изменить инфраструктуру — обновить парк автобусов, установить тёплые остановки и так далее. Важно перейти на брутто–контракты, когда перевозчик получает денежные средства не за количество пассажиров, а за соблюдение ряда критериев: своевременный выход на линию, точное время прибытия на остановки, фиксацию работы через приложение. Важны и внешний вид водителя, вежливое общение, чистота салона и т. п. Новые северобусы уже оборудованы всем необходимым, в том числе и системами видеонаблюдения в салоне, и спутникового позиционирования «Глонасс». Есть некоторые сложности, связанные с нормативной базой и организационными моментами, они планомерно прорабатываются. Как только перейдём на новую систему, думаю, качество услуг значительно улучшится. Водителю не нужно будет гнаться за пассажирами, чтобы «обилетить» и что–то заработать. У него будет хорошо проработанная с точки зрения экономики сумма в месяц для стабильного дохода. Останется только делать всё качественно.

– Недавно в нашем городе побывала дирекция общественных пространств Владивостока. Чем приезд этих специалистов может быть полезен Норильску?

– Опыт развивающихся городов показывает, что обслуживанием новых пространств должна заниматься одна специализированная организация. Её по–разному называют — дирекция парков или общественных пространств, но по сути это многофункциональная команда менеджеров и технических специалистов, которые содержат пространство, наполняют мероприятиями, взаимодействуют с предпринимателями, горожанами, и в том числе отвечают за чистоту. Во Владивостоке за три года после создания такой организации добились значимых результатов. Мы хотим, чтобы и в нашем городе появилась такая же структура, которая отвечала бы за общественные пространства. Взять модельную зону улицы Мира с всесезонным променадом. Она примыкает к Театральной площади, где также планируются ремонт и обновление брусчатки, установка пергол. И здесь мало просто почистить снег и убрать мусор. Такие территории нужно наполнять смыслами, организовывать мероприятия. У общественных пространств должен быть хозяин, который знает, как установлено и работает оборудование. Потому что при частой смене подрядчика оно выходит из строя, ломается, а хозяин знает специфику.

– Горожанам рассказывают, как меняется город, о стройках, этапах, проектах. Но это всё же элементы мозаики. Возможно ли увидеть цельную картину?

– Сегодня АРН работает над ресурсом «Норильск–2035». Скоро платформа будет запущена в техническом формате. Она представляет собой иммерсивную карту города, где в режиме 3D отрисован каждый дом. Используются и модели зданий, которые сейчас только строятся. На платформе можно увидеть, какие объекты в каком районе будут созданы, какие проекты реализованы.