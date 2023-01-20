Проекты в области искусственного интеллекта могут получить грантовую поддержку до 30 млн рублей

Организаторы рассмотрят проекты в области компьютерного зрения, обработки естественной речи, распознавания и синтеза речи, интеллектуальных систем поддержки принятия решений, а также перспективные методы искусственного интеллекта (ИИ).

В настоящий момент принимаются заявки:

– до 20 февраля – «Код-ИИ» (очередь V) – размер гранта до 10 млн рублей (не более двух млн на одного победителя);

– до 27 февраля – «Коммерциализация-ИИ» (очередь VI) – до 30 млн рублей;

– до 6 марта – «Акселерация-ИИ» (очередь V) – до 800 тысяч рублей.

В рамках конкурсов поддержат технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Заявки принимаются через систему «Фонд-М».

Задать вопросы по поводу конкурсных заявок можно по телефону 8 (495) 249-249-2 доб. 124 и 142 или по e-mail info@fasie.ru, а также в чате на сайте фонда. В случае технических проблем следует обращаться в службу технической поддержки: support@fasie.ru, телефон 8 (495) 249-249-2 доб. 196 (с 9:00 до 13:00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни, время московское.

В Красноярском крае официальным представителем Фонда содействия инновациям является КРИТБИ, оказывающий комплексную поддержку заявителям, принимающим участие в программах фонда, – 8 (391) 201-77-77 (доб. 2131).