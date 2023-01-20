Проекты в области искусственного интеллекта могут получить грантовую поддержку до 30 млн рублей
Проекты в области искусственного интеллекта могут получить грантовую поддержку до 30 млн рублей
Фонд содействия инновациям запустил сразу три конкурса, где авторы соответствующих проектов могут получить поддержку для их реализации.
Организаторы рассмотрят проекты в области компьютерного зрения, обработки естественной речи, распознавания и синтеза речи, интеллектуальных систем поддержки принятия решений, а также перспективные методы искусственного интеллекта (ИИ).
В настоящий момент принимаются заявки:
– до 20 февраля – «Код-ИИ» (очередь V) – размер гранта до 10 млн рублей (не более двух млн на одного победителя);
– до 27 февраля – «Коммерциализация-ИИ» (очередь VI) – до 30 млн рублей;
– до 6 марта – «Акселерация-ИИ» (очередь V) – до 800 тысяч рублей.
В рамках конкурсов поддержат технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека.
Заявки принимаются через систему «Фонд-М».
Задать вопросы по поводу конкурсных заявок можно по телефону 8 (495) 249-249-2 доб. 124 и 142 или по e-mail info@fasie.ru, а также в чате на сайте фонда. В случае технических проблем следует обращаться в службу технической поддержки: support@fasie.ru, телефон 8 (495) 249-249-2 доб. 196 (с 9:00 до 13:00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни, время московское.
В Красноярском крае официальным представителем Фонда содействия инновациям является КРИТБИ, оказывающий комплексную поддержку заявителям, принимающим участие в программах фонда, – 8 (391) 201-77-77 (доб. 2131).