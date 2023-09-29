Профессор питерского политехнического университета прочитает лекцию по цифровому инжинирингу
Профессор питерского политехнического университета прочитает лекцию по цифровому инжинирингу
Лекция на тему «Новые производственные технологии. Аддитивное производство. Цифровой инжиниринг. Технология разработки цифровых двойников изделий» пройдёт 2 октября в спорт-холле «Айка». С цифровым инжинирингом познакомятся студенты Заполярного госуниверситета, сотрудники Норильского дивизиона компании «Норникель» и предприниматели города.
Алексей Боровков - проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), руководитель Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ, Научного центра мирового уровня
«Передовые цифровые технологии» и Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», руководитель Инжинирингового центра (CompMechLab®)СПбПУ.
Аддитивные технологии – один из главных мировых трендов и пример того, как новые разработки и оборудование могут существенно улучшать традиционное производство в различных индустриях. Напомним, в 2023/24 учебном году при содействии компании
«Норникель» и российских инжиниринговых центров Заполярный государственный университет запустил единственную в России программу бакалавриата по 3D-печати металлом. Эта инициатива позволит начать в Норильске исследование и развертывание производств порошкообразных расходных материалов для 3D-печати металлом, что создаст задел на технологическое лидерство «Норникеля» в области изготовления горного оборудования.