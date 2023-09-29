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Профессор питерского политехнического университета прочитает лекцию по цифровому инжинирингу

Профессор питерского политехнического университета прочитает лекцию по цифровому инжинирингу

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Профессор питерского политехнического университета прочитает лекцию по цифровому инжинирингу

Лекция на тему «Новые производственные технологии. Аддитивное производство. Цифровой инжиниринг. Технология разработки цифровых двойников изделий» пройдёт 2 октября в спорт-холле «Айка». С цифровым инжинирингом познакомятся студенты Заполярного госуниверситета, сотрудники Норильского дивизиона компании «Норникель» и предприниматели города.

Профессор питерского политехнического университета прочитает лекцию по цифровому инжинирингу

Алексей Боровков - проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), руководитель Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ, Научного центра мирового уровня

«Передовые цифровые технологии» и Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», руководитель Инжинирингового центра (CompMechLab®)СПбПУ.

Аддитивные технологии – один из главных мировых трендов и пример того, как новые разработки и оборудование могут существенно улучшать традиционное производство в различных индустриях. Напомним, в 2023/24 учебном году при содействии компании

«Норникель» и российских инжиниринговых центров Заполярный государственный университет запустил единственную в России программу бакалавриата по 3D-печати металлом. Эта инициатива позволит начать в Норильске исследование и развертывание производств порошкообразных расходных материалов для 3D-печати металлом, что создаст задел на технологическое лидерство «Норникеля» в области изготовления горного оборудования.

Фото из открытых источников
29 сентября в 10:26 580
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