Профилактические осмотры школьников наркологом

У учащихся школ и вузов будут брать пробы на распространённые виды запрещённых веществ – это опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин, их производные и аналоги. С 31 июля указом президента РФ родителям предоставляется доступ к результатам анализов их детей вплоть до совершеннолетнего возраста.

Анализы будут брать у детей с 13 лет с письменного разрешения родителей. Дети с 15 лет участвуют в исследовании без согласия родителей. Также ребёнок может отказаться от осмотра.

Во время осмотра медработник проводит беседу о вреде наркотиков, собирает информацию о наркотических препаратах, которые ребенок принимал, уточняет перечень наркотических и психотропных препаратов, которые он принимает по назначению врача. Психиатр-нарколог проводит визуальный осмотр кожных покровов, лимфатических узлов, слизистых оболочек, ощупывает кости, суставы и кровеносные сосуды, слушает органы дыхания и сердце, измеряет артериальное давление, частоту дыхания и пульса, исследует вестибулярные функции ребёнка, собирает пробу мочи.

В случае обнаружения следов наркотических веществ врач выдаёт направление в наркологический диспансер. Но если ребёнку нет 15 лет, то на это необходимо письменное согласие родителей.

По новым правилам теперь даже при отрицательном результате ребёнка будут отправлять на дополнительное исследование, если во время осмотра врача что-то насторожило. Например, неадекватное поведение, заторможенность, возбуждение, эмоциональная неустойчивость, необычный цвет кожных покровов и слизистых, повышенное потоотделение, вялая реакция зрачков на свет, тремор век, языка или рук, нарушение речи в виде дизартрии.