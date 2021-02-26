МАУ ИЦ «Норильские новости»

Профобразование - за школьной партой

Профобразование - за школьной партой

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Профобразование - за школьной партой

Профобразование - за школьной партойПрофобразование - за школьной партойПрофобразование - за школьной партой

Впервые в Норильске открывается 10-й класс, ученики которого за два года освоят программу не только среднего общего образования, но и обучатся профессии «электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений, телефонной связи и проводного вещания».

Выпускники будут иметь сразу два документа об образовании: аттестат о среднем образовании и диплом о профессиональном образовании. При поступлении в НГИИ успешно отучившиеся в этом классе будут иметь преимущество.

Обучением будущих электромонтёров займутся лучшие педагоги школы и высококвалифицированные мастера техникума.

В класс принимаются мотивированные, мобильные выпускники 9-х классов, способные к высокой степени самоорганизации. Отбор - конкурсный: по рейтингу аттестатов и собеседованию. Записаться на беседу можно до 31 марта, подав соответствующее заявление в среднюю школу № 9.

Фото пресс–службы администрации Норильска
26 февраля в 19:19 260
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