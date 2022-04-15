Прогноз благоприятный

Выездное заседание коллегии министерства здравоохранения Красноярского края прошло в Норильске во второй раз — первая встреча состоялась год назад. Приветствуя участников, глава города Дмитрий Карасев сказал:

– Отлично, что такая большая делегация из Красноярска работает в Норильске. Специалисты минздрава, посещая норильские медучреждения, общаются с врачами и пациентами и лучше понимают особенности территории. Это очень важно, так как большинство проблем в сфере здравоохранения нашего города можно решить только совместными усилиями. Также ценно, что сегодня максимальное количество задействованных в отрасли специалистов могут лично подключиться к обсуждению.

Говоря о деятельности органов местного самоуправления по развитию и мерам поддержки системы здравоохранения на территории, градоначальник отметил, что при составлении Комплексного плана социально–экономического развития Норильска вопросы медицины были выделены в отдельное направление. И уже определён земельный участок в районе Талнах, где будет построена поликлиника на 1100 посещений в смену, проведены изыскательские работы.

– Кроме того, большое внимание в комплексном плане уделено и социальной сфере. Так, в здании бывшего родильного дома, где сейчас идёт капитальный ремонт, в скором времени разместится Комплексный центр социального обслуживания населения. Под одной крышей будут собраны социально направленные организации, которые сейчас разбросаны по всему городу. Норильчанам важно получать необходимые социальные услуги в одном месте, — пояснил глава.

Одной из главных проблем, как и на заседании коллегии год назад, Дмитрий Карасев назвал привлечение в Норильск медиков, а также их удержание.

– Сегодня в городе не хватает порядка 200 медицинских работников. И хотя в минздраве считают, что из расчёта на 10 тысяч населения обеспеченность медицинскими кадрами у нас на территории высокая, нам есть к чему стремиться. Так, врачей некоторых специальностей в Норильске нет вообще, например, детского травматолога–ортопеда, а некоторых специалистов — раз–два и обчёлся. Тогда как северяне должны иметь возможность получать помощь здесь и сейчас именно у того доктора, который необходим, — уверен Дмитрий Владимирович.

Градоначальник отметил, что администрация Норильска совместно с депутатским корпусом проводит масштабную работу по привлечению кадров. Действует муниципальная программа по приглашению специалистов. Но за последнее время стало ясно, что условия программы должны быть гибкими.

– Если есть вопросы к кадрам, прибывающим на работу, в наших силах изменить условия трудоустройства — например, установить испытательный срок. Мы готовы рассматривать все варианты, которые можно использовать в рамках нашего бюджета, в рамках полномочий муниципалитета, — заверил руководителей норильских больниц и поликлиник градоначальник. — Нам нужна обратная связь! И эту связь можно наладить через общественные советы, которые создаются в лечебных учреждениях Норильска.

Дмитрий Карасев поблагодарил правительство Красноярского края и депутатов за то, что в краевом законе также предусмотрена выплата привлекаемым специалистам. Сегодня это 1,8 миллиона рублей для тех, кто приезжает в центральные районы Норильска, и два миллиона — для посёлка Снежногорск. В совокупности с двумя миллионами, выделяемыми по муниципальной программе, получается, по мнению главы, существенная сумма.

Также Дмитрий Карасев рассказал, что трёхстороннее соглашение между министерством здравоохранения края, администрацией Норильска и Красноярским государственным медицинским университетом по взаимодействию в части обучения кадров, подписанное в ноябре прошлого года, уже дало результаты. Первые два студента медуниверситета прибыли в феврале на практику в норильскую стоматологическую поликлинику и после окончания вуза планируют здесь работать.

Подводя итоги работы коллегии минздрава в Норильске, глава города сказал, что сфера здравоохранения у нас сегодня и год назад — это два разных уровня.

– Количество и качество услуг изменилось в лучшую сторону в разы, — подчеркнул он. — Да, несомненно, ещё много важных задач необходимо решить, но я уверен, что вместе с краевым правительством и «Норникелем» мы сможем эффективно реализовать всё намеченное. И первый шаг в сторону улучшения существующей системы здравоохранения мы уже сделали: сразу же после открытого заседания коллегии состоялось селекторное совещание с вице–президентом компании «Норникель» Андреем Грачевым и гендиректором корпоративного центра «Здоровье» Григорием Филипповым. И было принято решение о подписании в ближайшее время соглашения, в рамках которого будут предусмотрены меры по дальнейшему повышению уровня медицинского обслуживания в Норильске. Ожидается, что на эти цели «Норникель» выделит около 300 миллионов рублей. Важно, что компания продолжает развивать не только корпоративную медицину, но и городскую медицинскую инфраструктуру.

О том, что ещё делается для повышения конкурентоспособности учреждений здравоохранения Норильска и как оценивается эта работа, расскажем в следующем номере.