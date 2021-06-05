Программа действий

С видом на юг

В пресс–конференции, которую провёл глава Норильска Дмитрий Карасев, участвовали его заместители и руководители профильных управлений. Одной из её тем стало осуществление новой программы переселения в рамках комплексного плана социально–экономического развития Норильска до 2035 года.

Предыдущая программа, действовавшая с 2010 по 2020 год, оправдала себя лишь частично: многие её участники так и не дождались своей очереди на переезд. Это связано с тем, что в 2016 году, несмотря на достигнутые ранее договорённости, её финансирование из федерального бюджета прекратилось. При заключении нового соглашения программу решили продлить. С 2021 по 2024 год планируется переселить на материк более 1860 семей из Норильска и Дудинки. Только в нынешнем году уехать из Норильска смогут 390 семей, а с 2022 по 2024 год – ещё по 490 семей ежегодно. При этом горожане, уже состоящие в очереди, своё место в ней не потеряют.

– 25 мая на заседании правительства Красноярского края была утверждена программа переселения граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с более благоприятными природными и социально–экономическими условиями, – сообщил Андрей Захаров, и.о. начальника управления жилищного фонда администрации Норильска. – Заявочная кампания на этот год завершится 18 июня, параллельно с ней идёт подача заявок на 2022 год, которая продлится до 1 августа. К рассмотрению уже принято 1835 пакетов документов. Основные направления, интересующие норильчан, остаются прежними – это Москва, Подмосковье, Санкт–Петербург, Красноярский край и Ленинградская область.

Дело техники

Озеленить и очистить город, позаботиться об экологии в целом – это тоже задача, которой уделяется особое внимание. Именно на это пойдут средства, уплаченные «Норникелем» в казну за розлив топлива на ТЭЦ–3. Сумма немаленькая: Таймыру и Норильску из 146 миллиардов рублей штрафа достанется 23 миллиарда рублей.

– В этой области составлен целый перечень мероприятий, рассчитанных до 2035 года. В первую очередь мы обновим коллекторное хозяйство города – это около 600 километров трубопроводов тепловодоснабжения и канализации, – пояснил Константин Купреенко, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству. – На эти цели пойдёт 25 миллиардов рублей. На средства из штрафа «Норникеля» мы планируем провести реконструкцию очистных сооружений во всех районах Норильска, в том числе и в Снежногорске. Модернизируем и систему водоотведения.

По видам работ, выполняемым за счёт средств муниципалитета, готовится проектно–сметная документация и ведутся изыскательские работы. При этом мы собираемся применить при модернизации современные технологии: установить автоматические задвижки переключения на случай аварий, внедрить систему автоматического поиска аварийных участков. Данные, поступающие с датчиков, будут в режиме реального времени отображаться на мониторах диспетчерской службы. Сами коллекторы расширят и оснастят водонепроницаемой изоляцией, предотвращающей их затопление талыми и грунтовыми водами, – рассказал заместитель главы Норильска по городскому хозяйству. – В этом году работы на средства «Норникеля» начнутся на улицах Мира и Ленинградской. Подготовительные мероприятия затронут Набережную Урванцева и улицу Бауманскую.

Ремонт коллекторов состоит из двух этапов. Сначала монтируется временная сеть, производится переключение на новую ветку, и лишь затем начнётся замена оборудования. На некоторых участках улицы придётся перекрывать. Конечно, это неудобно, но надо понимать, что это очень нужный и важный процесс, необходимый городу. Вопрос о том, когда и где будут вводиться ограничения и какие обходные маршруты нужно предусмотреть, детально проработали в администрации города.

Основные работы стартуют в октябре. Самые сложные предстоит провести на улице Мира, где выходные коллекторы хотят опустить до уровня земли, сделав эту зону полностью пешеходной.

Среда обитания

Часть средств от выплаты штрафа «Норникелем» пойдёт на пополнение автобусного парка города экологичным транспортом на смешанных газодизельных двигателях. На ликвидацию несанкционированных свалок в окрестностях города в этом году выделено около 100 миллионов рублей, город избавится примерно от 53 очагов загрязнения. До 2024 года на эти цели и на озеленение территории направят около 500 миллионов рублей. До 2024 года на озеленение потратят 1 млрд 640 млн рублей.

– Сейчас мы ведём работу по закупке саженцев с семью российскими питомниками, – добавил Константин Купреенко. – Совместно с учёными мы хотим определить, какие растения наиболее пригодны для посадки в наших условиях и лучше всего приживутся. Береза, кедр и так далее – мы не хотим ограничиваться двумя–тремя видами. Также идут переговоры с подрядными организациями, готовыми выполнить такой большой заказ. Речь, кстати, идёт не только о посеве многолетней травы и саженцах, но и о завозе подходящего грунта с материка. Приступить собираемся уже этой осенью, как только получим научные рекомендации.

Стоит отметить, что норматив зелёных площадей в городской черте – 10 квадратных метров на человека. В Норильске доля парковых зон пока занимает всего 18% от установленной. В результате глобальных изменений планируется привести ситуацию к требуемым стандартам.

Дорожная грамота

В рамках поручения Совета Федерации в Норильске приведут в порядок 85% улично–дорожной сети. В этом году на это из местного бюджета выделяется более 400 миллионов рублей. Дальнейшая работа будет проходить по мере поступления средств в рамках четырёхстороннего соглашения.

– В этом году ремонтники займутся улицами Талнахской, Вокзальной и Комсомольской – там есть участки, которые нуждаются в восстановлении уже сейчас. Затем мы перейдём к отрезкам большей протяжённости, причём будем проводить не только текущий и ямочный ремонты, но и капитальный», – сказал Дмитрий Карасев.

Не забыли городские власти и о реконструкции моста через реку Наледную. Как только специалисты получат заключение экологической экспертизы, а это, скорее всего, произойдет осенью, реконструкция возобновится. Глава Норильска подчеркнул, что эта работа относится к разряду приоритетных.

В завершении пресс–конференции Дмитрий Карасев подвёл итоги встречи и обозначил дальнейшие действия по её основным темам.

– То, что делается прямо сейчас, возможно, ещё не слишком заметно – ничего не построено. Но хочу заверить, что по всем направлениям администрация города активно работает. Выполнение некоторых задач, например, ремонт Комплексного центра социального обслуживания населения, начнётся уже в этом году. Это та малая часть запланированного, которую можно претворить в жизнь максимально быстро. Не будем забывать и о работах, производящихся за счёт местного бюджета. В целом мы стабильно продвигаемся вперёд в реализации мероприятий в рамках соглашения, – заключил глава Норильска.