Программа по приобретению туров с кешбеком закончилась

Зарина Догузова, глава Ростуризма, объявила предварительные результаты программы по приобретению туров с кешбеком, которая проходила с 21 по 28 августа этого года, сообщает ТАСС.

Специалисты платёжной системы «Мир» еще не закончили подсчеты, но сумма уже достигла 1,4 миллиона рублей.

По словам Зарины Догузовой, за такой короткий срок программа дала высокие результаты. И в случае возобновления программы обязательно будут учтены все пожелания и просьбы, которые поступали от туроператоров и самих туристов.

Напомним, что программа проходила всего неделю, с 21 по 28 августа. За приобретение тура по России можно было получить кешбек в размере от 25 до 75 тысяч рублей, но при условии, что продолжительность тура должна быть не менее 5 ночей, и оплата произведена картой платежной системы «Мир».