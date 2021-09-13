Программа туров с кешбэком завершилась досрочно

В ведомстве сообщили, что продажи должны были завершиться 31 августа, но из выделенных государством средств на реализацию программы, а это 6,7 млрд рублей, осталось 400 млн рублей. Ростуризм принял решение направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. После этого спрос на туры с кешбэком вырос на 15-20%.

«Туристический кешбэк оказал существенный позитивный эффект на региональные экономики: на один государственный рубль пришлось пять рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране, и это, не считая дополнительных трат во время путешествия. Вдобавок удалось поддержать спрос на отдых в России в межсезонье, увеличить собираемость налогов, сохранить рабочие места, привлечь внимание туристов к новым внутренним направлениям, включая регионы, наиболее пострадавшие от коронавирусных ограничений», - цитирует ТАСС ведомство.

Всего в программе по продаже туров с кешбэком приняли участие 1,6 млн человек. Они купили туры на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей.