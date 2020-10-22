Программу льготной ипотеки под 6,5% продлят до июля 2021 года

Программа льготной ипотеки была запущена в период пандемии в целях поддержки населения и стала весьма популярной среди россиян. По данным оператора программы «Дом.РФ», за 2020 год было выдано более 220 тысяч ипотечных кредитов на 630 миллиардов рублей.

— Давайте сделаем это, тем более что эта мера поддержки такая востребованная и популярная. Продлим её хотя бы до середины следующего года, — заявил президент в ходе совещания с членами правительства.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, выразил готовность кабинета министров оперативно подготовить все необходимые документы для продления действия программы.

Напомним, что программа была запущена 20 мая текущего года по поручению Владимира Путина. Жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках программы могут взять ипотеку на сумму до 12 миллионов рублей, жители остальных регионов — до шести миллионов рублей. Льготная ипотека под 6,5% позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке сроком на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.