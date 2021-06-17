Программу по переселению жителей Норильска и Дудинки продлили

Участники программы переселения получат выплаты для приобретения жилья в любом регионе России за пределами районов Крайнего Севера. Принять участие в программе могут:

- граждане, имеющие место жительства в Норильске или Дудинке;

- граждане, состоящие на учёте в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ;

- граждане, не имеющие жилья в других регионах России, за пределами районов Крайнего Севера.

Для участия в программе переселения в 2021 году гражданам необходимо обратиться в управление жилищного фонда администрации Норильска с заявлением и пакетом документов до 5 июля 2021 года включительно; для участия в программе переселения в 2022 году - до 1 августа 2021 года (включительно).

Памятка с условиями участия в программе переселения и перечнем необходимых документов размещена на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

По всем вопросам граждане также могут обращаться в отдел реализации программ переселения управления по адресу: Ленинский пр., 40, корп. 4, каб. 1, 2; часы приёма: понедельник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, вторник, среда, четверг с 14.00 до 17.00. Справки по телефону 43-70-30 (доб. 1808, 1812, 1813, 1805).