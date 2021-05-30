Прокатимся с ветерком

Выбор верного скакуна

Эх, как же просто было в советском союзе с выбором такого транспортного средства. Ученику младших классов — «Школьник», подростку — «Орлёнок» или «Аист», взрослому — велосипед с рамой. Сейчас только типов и классов такой двухколёсной техники насчитывается с десяток, и ещё около сотни подвидов. Не говоря уже о специализации и различных фирмах. Как выбрать оптимальный вариант, чтобы не пришлось продавать его через неделю? Для начала надо чётко определиться с назначением и районом использования велосипеда. Основные разновидности таковы: шоссейный, горный, городской, дорожный, круизный, складной, трюковый и всепогодный. Если вы планируете проводить в седле много времени и устраивать в основном затяжные заезды по трассам, скажем, из Талнаха в Норильск, наиболее подходящим будет именно шоссейный или дорожный велосипеды. Они практически не отличаются друг от друга, разве что весом и формой рамы, в обоих случаях отличительные черты таких велосипедов — большие колеса, узкие шины, небольшой вес рамы, хорошая манёвренность и максимально высокая скорость.

Если же вы планируете регулярно кататься, совершая и затяжные поездки, и небольшие прогулки по городу, и даже осваивать бездорожье, то самый лучший выбор для вас — именно горный велосипед либо микс шоссейного и горного — городской. Он характерен более низкой посадкой, меньшим размером колёс и широкими шинами, в отличие от шоссейного скоростного транспорта. Впрочем, именно для Норильска я бы всё–таки посоветовал горную модель. Тут дело в более качественной амортизации рессор. Если вы уже пробовали освоить велотранспорт в нашем городе, то поймёте насколько бесценно это качество горного велосипеда. Ведь Норильск, мягко говоря, недружелюбен к велосипедистам — вам с завидным постоянством придётся обваливаться с полуметровых поребриков или штурмовать провалы плохо состыкованного асфальта.

Рассмотрим и несколько альтернативных вариантов. Для тех, кто планирует кататься в конкретных местах, подойдёт складной велосипед. Его легко можно погрузить в автомобиль и отправиться, например, в район Хараелаха, чтобы проверить свои навыки велогонщика, как это часто делают местные экстремалы, или устроить себе заезд из Дудинки в Норильск в выходные, но тут проблема в стоимости транспорта и всё же, на мой взгляд, в меньшей его надёжности в сравнении с жёсткорамными, ввиду наличия в конструкции дополнительных элементов.

Трюковой велосипед (BMX) — довольно дорогая вещь. Название прямо указывает на предназначение, впрочем, даже если вы не собираетесь делать солнышко на велосипеде или прыгать на нём с двухметровой высоты на асфальт, такой вариант вполне может вам подойти. В первую очередь из–за невероятной компактности и лёгкости. Такой велосипед хранить в Норильских квартирах намного удобнее и поднять его на пятый этаж без лифта не составит руда. При этом для лёгких прогулок по городу он вполне пригоден. Из недостатков — слишком низкая посадка и немного нелепый вид из–за несоответствия габаритов транспорта общепринятым нормам. Впрочем, это субъективное впечатление.

Всепогодные внедорожники — пожалуй, самая дорогая категория велосипедов, если не считать профессиональные велогоночные. Приличный вес, огромные колёса, зачастую без шин, но с наполнителем, что позволяет ездить на нём чуть ли не круглый год. Хотя покупать его советую лишь тем, кто уже всерьёз освоил велонауку и понимает, что без неё не может прожить и дня. Ведь летом в городских условиях он значительно уступает более лёгким и дешёвым аналогам и по скорости, и по манёвренности, а в морозы ниже –30 вообще мало кто захочет прокатиться на велосипеде, да и норильские сугробы столь глубоки, что сводят на нет проходимость даже такой техники.

Полезные мелочи

Покупая велосипед, нужно обратить внимание на огромное количество обвесов, которые предлагаются к данному виду транспорта. Что действительно стоит брать, а что — бессмысленная трата денег? Если транспорт идёт в базовой комплектации, то стоит приобрести задние и передние крылья. Отсекатели грязи существенно уменьшат последствия длительной езды для вашей одежды. Хорошим приобретением можно считать и специальную силиконовую накладку на седло, она убережёт от возможного появления гематом. Необязательным, но очень полезным велогаджетом являются зеркала заднего обзора. Конечно, необходимо их правильно настроить и привыкнуть ими пользоваться, зато потом вы точно оцените их пользу. Светоотражатели и фонарь. С одной стороны, в полярный день в них нет никакого толку, с другой — я всё–таки рекомендую повесить пару катафотов. Хотя бы потому, что при встречных солнечных лучах водителю будет проще заметить вас на дороге, особенно на межрайонных трассах, где допустимая скорость значительно выше. Бутылка для воды с подставкой — на самом деле, очень полезная мелочь, особенно если вы выбрались покататься налегке, без рюкзака. Багажник — тоже обвес, который редко идёт в базовой комплектации, но он даёт ещё одно посадочное место или возможность закрепить вещи. Что касается остального — фонарь, спидометр и навигатор — это уже для тех, кто хочет прокачать своего коня по полной, но их практичность для катания весьма условна.

На заметку

Подбор по росту

Определились с типом велосипеда? Самое время подобрать идеальный транспорт по физиологическим особенностям, от этого зависят удовольствие от езды и комфорт в управлении. Часто, покупая велосипед, люди стремятся к универсальности, мол, можно купить небольшой велосипед с низкой рамой для жены, а если захочется покататься самому, то просто поднять сидение и руль. На самом деле, велосипед, как и одежда, подбирается по ростовке и, в отличие от штанов или платья, он влияет не только на внешний вид, но и на вашу безопасность. В интернете достаточно много сводных таблиц, позволяющих без проблем подобрать нужный по габаритам транспорт в зависимости от роста. Но есть одна хитрость, которой я рекомендую обязательно воспользоваться. Если вы пытаетесь выбрать велосипед для мужчины по росту через интернет, нелишним будет проверить ростовку по специальной формуле. Нужно умножить рост от паха до пола на коэффициент 0,66 или 0,57, в зависимости от того, какой велосипед вы хотите подобрать — шоссейный или горный. Чтобы перевести цифры в дюймы, разделите результат на 2,54. Для комфортной езды в первую очередь важен не рост в целом, а длина ног, ведь пропорции тела не у всех стандартные. Например, если при такой калькуляции рост человека составляет 182–190 см, то раму горного велосипеда стоит брать длинной 50–54 см, что соответствует размеру L по некоторым таблицам классификации.

Дамские тонкости

По гендерному признаку в ростовке отличий нет, но дамам стоит учитывать сразу, в какой одежде они планируют кататься — если в юбке, то велосипед с высокой рамой не подойдёт. Также предпочтительнее будет транспорт с тонкими ручками и узким рулём, в этом случае приложение силы при управлении будет меньше, а значит, руки не будут уставать. Стоит обратить внимание и на седло — чем оно шире, тем лучше.

На вырост – не вариант

Для детей тоже разработана сводная таблица роста. Не стоит покупать велосипед на вырост. Да, такой подход более практичен, и из–за дороговизны транспорта так поступают многие. Но если ребёнок только учится кататься, это серьёзно осложнит ему задачу, не говоря уже о травмоопасности.

Лучше крепче

Вес тоже имеет значение. Не всегда людям с большим весом подойдёт очень большой велосипед, ведь скоростная езда на высоком байке крайне опасна. Лучше выбрать модель с толстой рамой и широкими колёсами. Пожилым и тучным людям стоит подобрать толстую раму, но меньшего размера. Предпочтительный вариант — отнять 10 см от вашего роста и применить к сводной таблице ростовок. А если планируете гонять на скорость или выполнять трюки, то, наоборот, добавьте 10 см к собственному росту.

Тест–драйв не помешает

Ещё один важный момент для мужчин. Если покупаете транспортное средство не через интернет, то обязательно протестируйте его. Поставьте велосипед между ногами так, чтобы кончик седла касался вашей спины, в этом положении расстояние от паха до рамы должно быть не меньше 5–10 см, в противном случае при экстренном спрыгивании вы можете больно удариться.