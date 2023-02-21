Прокуратура Красноярского края сообщает о новом виде мошенничества

По данным ведомства, злоумышленники отправляют сообщения в мессенджерах Telegram и WhatsApp под именами знакомого человека, в которых просят перевести ему денег. Как правило, мотив один — срочно нужно закрыть кредит. Чтобы убедить свою жертву, злоумышленники даже отправляют фото банковской карты, якобы оформленной на имя вашего знакомого, которой в действительности пользуется мошенник. Также они обещают, что вернут долг уже на следующий день.

Чтобы наживиться, злоумышленники получают доступ к странице вашего знакомого либо создают её зеркальную копию, при помощи которой и начинают писать всем, кто находится у него в контактах. Незаконный доступ к аккаунту, как правило, происходит в тот момент, когда пользователь заходит на неизвестные сайты – это могут быть ссылки на конкурсы, голосования, акции, скидки и даже просьбы друзей проголосовать в конкурсе.

Чтобы не стать жертвой мошенников, позвоните своему знакомому и лично удостоверьтесь в том, что ему нужны деньги.