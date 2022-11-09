МАУ ИЦ «Норильские новости»

Прокуратура Красноярского края запустила горячую линию по вопросам защиты прав несовершеннолетних на получение алиментов

Прокуратура Красноярского края запустила горячую линию по вопросам защиты прав несовершеннолетних на получение алиментов

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Прокуратура Красноярского края запустила горячую линию по вопросам защиты прав несовершеннолетних на получение алиментов

Прокуратура Красноярского края запустила горячую линию по вопросам защиты прав несовершеннолетних на получение алиментов

Позвонив на горячую линию, жители региона могут сообщить о бездействии судебных приставов-исполнителей при взыскании алиментных платежей, задать интересующие вопросы о порядке взыскания алиментов, установления и изменения их размера, розыске должника и его дохода и др.

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.

Обратиться со своим вопросом можно по телефону 8 (391) 222-45-42.

Фото из открытых источников
9 ноября в 12:15 640
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