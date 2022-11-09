Прокуратура Красноярского края запустила горячую линию по вопросам защиты прав несовершеннолетних на получение алиментов

Позвонив на горячую линию, жители региона могут сообщить о бездействии судебных приставов-исполнителей при взыскании алиментных платежей, задать интересующие вопросы о порядке взыскания алиментов, установления и изменения их размера, розыске должника и его дохода и др.

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.

Обратиться со своим вопросом можно по телефону 8 (391) 222-45-42.