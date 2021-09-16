Прокуратура Норильска информирует

Каждый первый вторник месяца с 14.00 до 18.00 в прокуратуре проводится приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Приём проходит по адресу: Ленинский пр., 12.

Для более эффективного разрешения вопросов норильчанам советуют иметь при себе письменное заявление с указанием основных доводов и вопросов, на которые они хотели бы получить ответы.

В случае повторного обращения в прокуратуру, органы исполнительной власти или местного самоуправления необходимо принести копии ответов.

Приём проходит по предварительной записи по телефону 8 (3919) 46-38-81.