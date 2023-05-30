Прокуратура Норильска приглашает на прием по личным вопросам

В июне руководители прокуратуры Норильска проведут приемы граждан по следующим вопросам:

- 05 июня – посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды;

- 06 июня – посвященный Всемирному дню приема предпринимателей;

- 13 июня – ко Дню медицинского работника.

Приемы будут проходить на Ленинском проспекте, 12 с 10.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00. Норильчан примут в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт. Граждане, у которых нет возможности лично прийти на прием в обозначенный день, могут направить письменное обращение по электронной почте krpro142@24.mailop.ru. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, лучше иметь на руках заявление с указанием основных доводов.

Кроме того, по вопросам соблюдения прав на обеспечение санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации можно обратиться на «горячую линию» прокуратуры города по телефону: 8-913-490-90-43.