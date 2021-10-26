Прокуратура Норильска заблокировала 40 сайтов, на которых продавали поддельные дипломы о высшем и среднем образовании

В ходе проверки соблюдения законодательства прокуратура обнаружила в интернете сайты, которые торгуют документами о получении гуманитарных и технических специальностей без прохождения обучения.

Всего было выявлено 40 подобных сайтов. Ведомство направило в суд исковые заявления о признании указанной на них информации запрещённой к распространению. Требования прокуратуры полностью удовлетворены, интернет-ресурсы заблокированы.