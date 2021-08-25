Прокуратура Норильска завтра проведёт личный приём граждан

26 августа с 15.00 до 17.00 по адресу: Ленинский пр., 12, пройдёт приём граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних и актуальным вопросам, касающимся системы образования.

В случае повторного обращения и для более эффективного разрешения вопроса сотрудники ведомства просят граждан иметь при себе письменное заявление с основными доводами, на которые они хотят получить ответы. А также копии полученных ранее ответов.

Мероприятие будет проходить с соблюдением всех превентивных мер.