Прокурор края Роман Тютюник побывал в Норильске с рабочим визитом

На оперативном совещании Роман Тютюник отметил, что с учётом особой значимости Норильска для региона и страны, реализация плана социально-экономического развития города имеет приоритетное значение. В связи с этим он поручил вновь назначенному прокурору наладить конструктивное взаимодействие с муниципалитетом и градообразующим предприятием, а также обеспечить действенный надзор за ходом мероприятий, направленных на комплексное развитие города и повышение качества жизни норильчан.

Прокурор Красноярского края подчеркнул, что такие актуальные для города вопросы, как промышленная безопасность производственных объектов, охрана труда работников, экология, аварийное состояние жилого фонда и объектов инфраструктуры требуют повышенного внимания со стороны прокуратуры. Кроме того, Роман Тютюник проверил исполнение мирового соглашения, заключённого в апреле прошлого года в рамках судебного разбирательства по иску прокуратуры к «Норникелю» о взыскании 3,8 млрд рублей на модернизацию объектов жилищного фонда и ЖКХ. С учётом уже выделенных компанией средств и масштабом предусмотренных мировым соглашением мероприятий он указал на необходимость постоянного надзорного сопровождения в целях достижения их качественного выполнения.