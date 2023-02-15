​Прокурор Норильска проведёт личный приём граждан

С 15 по 17 февраля в ведомство могут обратиться граждане, призванные на военную службу по мобилизации, а также члены их семей по вопросам своевременной оплаты труда, защиты социальных прав и другим вопросам.

Личный приём будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Также свой вопрос можно направить по электронной почте krpro142@24.mailop.ru.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов.

Приём будет проходить по адресу: Ленинский проспект, 12, с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).