Промысловикам и оленеводам Таймыра повысят компенсационные выплаты

На «северном» комитете Законодательного Собрания депутаты рассмотрели законопроект о поправках в законы края в сфере соцподдержки тех, кто занимается традиционной хоздеятельностью коренных малочисленных народов.

Законопроектом предусматривается рост размеров ежемесячных компенсационных выплат с 2023 года. Промысловикам Таймыра выплаты повысят с 6,9 до 8,8 тыс. рублей, оленеводам – с 9,2 до 11,7 тыс. рублей. Оленеводам Эвенкии вместо 5-ти будут выплачивать 6,4 тысячи. В Туруханском районе охотникам и рыбакам увеличат компенсацию с 6 375 до 8,1 тыс. рублей, оленеводам – с 8,5 до 10,8 тыс. рублей.

Ко второму чтению председателем комитета Людмилой Магомедовой в законопроект внесена поправка. Предлагается произвести перерасчет компенсационных выплат с начала года и привести к единообразию суммы вне зависимости от вида деятельности. «Охотники, рыбаки и оленеводы работают в одинаковых условиях и получать должны примерно одинаково. Размер выплат при их выравнивании увеличится от 27 до 40%. Думаю, что этот вопрос будет решён при рассмотрении весенней корректировки. Далее мы планируем подготовить законопроект об индексации компенсационных выплат и признании их социальными. Это позволит освободить получателей от НДФЛ, а высвободившие средства использовать на повышение размера выплат», – пояснила депутат.