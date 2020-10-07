Пропал 50-летний норильчанин

1 октября, в четверг, мужчина отправился на рыбалку, в этот день близкие видели его в последний раз. Подробности обстоятельств пропажи мужчины рассказала его дочь Анна в социальных сетях:

- Отец поехал на рыбалку на остров (река Рыбная, район Ергалах) 1 октября. Был со знакомыми. Когда добрался, около 15.00 позвонил маме. После этого трубку не брал, была вероятность того, что спит, устал после ночной смены. 2 октября в 18.00 он один решил вернуться домой, потому что на следующий день с утра, 3 октября, ему нужно было на работу. Был туман и снегопад, плюс плохая видимость – темно. Возможно, потерялся в пространстве и уплыл не туда, его лодку нашли в не очень «логичном» месте. В 20.00 его телефон отключился. В 23.00 лодку нашли: не перевернута, просто заглушен мотор. Вероятно, он понял, что потерялся, остановился у берега и сошел, чтобы отогреться. На острове есть охотничьи и рыбацкие избы, где можно отсидеться. Там оставляют продукты – выжить можно. Но нужно помнить: это тундра, дикие животные, медведи, росомахи, волки. Мой папа – опытный охотник, рыбак, физически сильный и выносливый. Поэтому я очень верю, что он жив, просто его нужно искать. Поиски ведут МЧС и полиция, волонтеры не могут – нет ресурсов, чтобы искать человека на воде.

Данная информация стремительно распространяется по социальным сетям. На сегодняшний день ведутся активные поиски на местности. Неравнодушные жители Таймыра могут присоединиться к поисковой операции, для этого необходимы - квадроциклы, лодки, поисковые собаки и либо просто человеческое желание помочь. Зона поиска очень обширная, много водоёмов, которые необходимо осмотреть.

Если вы знаете какую-либо информацию о местонахождение мужчины, просим сообщить по номеру 02 или 112.