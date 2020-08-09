Пропавшая школьница нашлась

Вчера по всем соцсетям прошла новость о том, что пропала девочка–подросток. По данным пресс-службы ГУ МВД по краю, в полицию обратилась мама девушки, после того как обнаружила записку от дочери.

— Женщина пояснила, что накануне дочь рассталась со своим молодым человеком. Она на несколько часов вышла из дома, а когда вернулась, то обнаружила записку, в которой говорилось, что дочь решила свести счёты с жизнью, — поясняют обстоятельства в ведомстве.

На поиски был поднят весь личный состав полиции Норильска. Зонами поиска стали все возможные места нахождения школьницы. Опросили друзей и знакомых девочки. И уже через несколько часов её нашли.

— Спустя несколько часов девушка была обнаружена живой в заброшенном здании в промышленной зоне города. Она была доставлена в отдел полиции, её жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает, — рассказали в краевой полиции.