Прорвёмся, опера!

Опасна и трудна

Как же становятся операми? Мы узнали историю поступления на службу начальника уголовного розыска Норильского ОМВД майора полиции Андрея Меркушева и его коллег.

– Я устроился в органы внутренних дел в феврале 2012 года на должность полицейского ППС. Сначала был расстроен, что не получилось сразу попасть в отдел розыска. Спустя два года стал оперуполномоченным в «имущественном» отделении, затем перешёл в отдел по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, позже стал старшим опером. Постепенно дорос до начальника отделения, замначальника норильского ОУРа и наконец возглавил подразделение уголовного розыска. Так за 11 лет воплотил в жизнь свою юношескую мечту! — делится Андрей Меркушев.

Его сослуживцы тоже пришли в ОУР за своей мечтой — кто–то после окончания ведомственного учебного заведения, кто–то перевёлся из другой силовой структуры или со службы в полиции. Интересно, что сейчас в отделе в основном работают приезжие сибиряки, а вот местных оперативников не так много.

Недавно несколько человек вышли на пенсию, и освободились должности оперуполномоченных.

– Ждём всех, кто готов с честью нести тяготы и лишения службы, не считаясь с личным временем. Главное, выбирая место службы, не верьте книгам и сериалам про уголовный розыск! Если принимать за данность всё, что показывают про оперов в кино, то можно жестоко разочароваться в реальности. Так бывает с некоторыми новыми сотрудниками. Хотели книжной оперской романтики, а оказалось, что надо не спать ночами, исполнять свои обязанности в любую погоду, быть на связи круглые сутки. Не каждый выдержит, — рассказывает Андрей Валерьевич.

Среди норильских оперативников есть и девушки. В основном они занимаются документооборотом, ещё одна сотрудница работает в отделении розыска в должности оперуполномоченного. Не все готовы дежурить сутками, ехать на задержание злоумышленника в ночное время и опрашивать его одна. Конечно, сослуживцы всегда готовы помочь, но такая работа для женщины тяжела.

А ещё очень непросто супругам оперативников. Как здесь говорят, быть женой опера — это призвание. И это правда, ведь мужа могут вызвать на службу в любой момент!

Рассказал начальник норильского розыска и про отличительные качества сотрудников. Одним из самых важных является оперский фарт — так называют профессиональную интуицию и чутьё. Такой специалист знает, какой вопрос задать, в какой тональности беседовать с подозреваемым или свидетелем. Ещё хорошего опера отличает энтузиазм в работе. Конечно, ценятся и трудолюбие, целеустремлённость, инициативность, умение преодолевать трудности. Важен и творческий подход — надо уметь, например, работать под легендой, добывать информацию у человека, чтобы он не догадался, что перед ним сотрудник полиции.

Завтра будет круче, чем вчера

По словам сотрудников норильского ОУРа, самый большой процент преступлений сейчас составляют случаи интернет–мошенничества. В сутки принимают до четырёх заявлений.

– Жители Норильска переводят мошенникам огромные суммы. Коллеги из других городов удивляются, когда видят в сводке цифры с шестью нулями. Самая крупная сумма составила почти 9 миллионов рублей. Норильчанка «подарила» злоумышленникам не только свои накопления, но ещё и взяла в долг два миллиона рублей у бывшего мужа, набрала кредитов во всех банках города. А когда здесь ей перестали давать деньги, поехала за займами в Москву, — вспоминают норильские опера.

Как рассказал начальник ОУРа, из сотрудников подразделения сформирована группа, которая специализируется на раскрытии именно таких преступлений. Полицейские регулярно повышают квалификацию, учатся удалённо.

– С начала 2023 года наши сотрудники раскрыли 201 преступление, связанное с интернет–мошенничеством. Коэффициент раскрываемости составил 41,7% от общего количества зарегистрированных преступлений данной категории. Это также один из лучших результатов деятельности среди краевых подразделений! Мы успешно выявляем злоумышленников, только денежные средства к этому времени они успевают вывести, обналичить и потратить, — делится Андрей Меркушев.

Раскрываемость резонансных преступлений — грабежи, разбои, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью — составляет 100%. Сотрудники вспомнили некоторые случаи из практики.

– В прошлом году в мае к нам обратился норильчанин и рассказал, что его товарищ убил человека. Сразу он об этом не сообщил потому, что боялся за себя и семью. Мужчина пояснил, что его приятель попросил помочь вынести коробку из–под телевизора, но его смутило, что она была очень тяжёлая — почти 70 кг. Когда помощник спросил, что там лежит, в ответ услышал: «Труп». От страха он бросил коробку и убежал, вслед услышал от товарища требование молчать, которое подкреплялось угрозами. Спустя неделю мужчина поведал о случившемся ещё одному знакомому, вместе они пошли посмотреть, что лежит в злополучной коробке. В подвале жилого дома они обнаружили тело человека без рук, ног и головы. И только тогда мужчина обратился к сотрудникам уголовного розыска. Злоумышленника быстро задержали, — рассказывают сотрудники уголовного розыска.

Опера не только раскрывают убийства, но и ищут лиц, находящихся в федеральном розыске. Злоумышленники идут на различные ухищрения, меняют внешность, сидят безвылазно в квартирах. Но, несмотря на это, норильские полицейские их выявляют.

– Однажды задержали мошенника, которому несколько раз удавалось скрыться от следствия в Москве. Два года он не покидал пределы квартиры, и вот в преддверии очередного дня рождения вышел в магазин за алкоголем. А у подъезда уже ждали наши сотрудники. Злоумышленник расстроился до слёз, — вспоминает начальник норильского уголовного розыска.

Ещё один запоминающийся случай: житель Талнаха убил случайного знакомого и приложил много усилий, чтобы скрыть следы преступления. В течение суток он расчленил труп, расфасовал части тела по 34 мелким пакетам и закопал в подвалах двух домов. Не учёл преступник только одного — недостаточно запугал свою сожительницу, которую заставил наблюдать за всем процессом сокрытия улик. Девушка не побоялась рассказать обо всём отчиму, а тот убедил её обратиться в полицию. И злоумышленник получил по заслугам!

А бывает, что возмездие настигает злодеев спустя много лет. Иногда сотрудникам уголовного розыска приходится раскрывать преступления, совершённые более 10 лет назад. И об одном таком деле они нам рассказали:

– В 2006 году в районе гаражей вблизи рудника «Маяк» был обнаружен труп мужчины с множественными колото–резаными ранениями. Тогда в отделе работали другие сотрудники. Подозреваемых было двое, одного из них даже задерживали на двое суток, но выпустили ввиду отсутствия улик. Второй подозреваемый сразу уехал за рубеж. В 2020 году это дело досталось нам. Вместе с сотрудниками краевого розыска отыскали след одного из подозреваемых и задержали спустя 14 лет после совершения преступления. До истечения срока давности (для убийств — 15 лет) оставалось буквально несколько месяцев. Подозреваемый, конечно, вину признавать отказывался. Пришлось настаивать на проведении повторных экспертиз. Удалось выявить следы крови потерпевшего. После этого злоумышленник не стал отпираться и рассказал предысторию: они с приятелем решили выбить долг с жертвы, убийство совершили в машине недалеко от остановки. Всё произошло в обеденное время, поэтому в милицию никто не сообщил.

В общем, со своей работой норильские опера справляются отлично.

– С начала 2023 года сотрудников уголовного розыска неоднократно поощряли денежными премиями, почётными грамотами, благодарственными письмами от начальника ГУ МВД по Красноярскому краю, Норильского ОМВД. Документы одного из сотрудников поданы на получение поощрения от министра внутренних дел Российской Федерации, — подытоживает Андрей Меркушев.

Уж больше века на посту

5 октября 1918 года был создан отдел уголовного розыска (ОУР) при НКВД РСФСР. С 1922 года он являлся самостоятельной службой органов внутренних дел и только в 1931 году вошёл в состав советской милиции.

История норильского ОУРа началась 10 октября 1945 года. В этот день приказом начальника УНКВД по Красноярскому краю в местном поселковом отделении милиции была введена должность оперуполномоченного уголовного розыска. А с 1951 года в городском отделе милиции заработало целое подразделение.

Норильские опера показывают высокий результат, они отличный пример для коллег из других отделов Красноярского края.

– За 8 месяцев 2023 года сотрудники норильского уголовного розыска расследовали, раскрыли и направили в суд 375 уголовных дел — это 45,5% от общего количества зарегистрированных преступлений. Это второй показатель среди крупных подразделений региона, — отмечает майор полиции Андрей Меркушев.

Оперативники регулярно совершенствуют физическую подготовку и навыки обращения с табельным оружием. Каждый из них готов в любой момент применить приёмы борьбы или спецсредства, чтобы задержать преступника и обезвредить. Многие сотрудники ОУРа являются ветеранами боевых действий, участниками командировок в Северо–Кавказский регион.