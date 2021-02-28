Прошла рабочая встреча представителей СФУ и НГИИ

В ней приняли участие Юрий Захаринский, руководитель департамента комплексного изучения Арктики СФУ, Руслан Шарафутдинов, директор Института экологии и географии СФУ, заместитель директора по науке Института нефти и газа СФУ Андрей Минаков и ректор Норильского государственного индустриального института Дмитрий Дубров.

«Сегодня много задач по обеспечению северных территорий квалифицированными кадрами, необходимыми для решения стратегических задач по развитию Арктики, — отметил Юрий Захаринский. — СФУ и НГИИ заинтересованы в развитии сетевых образовательных программ как в одном из перспективных направлений сотрудничества. Например, прозвучало конкретное предложение по созданию сетевой магистратуры по специальности «экология». Разработку и запуск образовательных проектов, конечно, гораздо удобнее внедрять совместно».

Руслан Шарафутдинов отметил, что Институт экологии и географии готов предоставить свои лаборатории для реализации программ переподготовки норильских студентов.