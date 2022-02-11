Прошло очередное событие крупного проекта Центра развития туризма

Проект «Виртуальное экскурсионное бюро «Норильск 360» реализуется при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». В качестве спикеров на семинаре выступили директор Высшей школы туризма и гостеприимства Ирина Бушуева и профессор, доктор географических наук Олег Афанасьев.

От них члены клуба узнали о профессиях в сфере туризма, которые будут определять развитие отрасли в ближайшем и более отдаленном будущем. Режиссёры индивидуальных туров, архитекторы туристских VR-пространств, разработчики интеллектуальных туристских систем – эти и другие профессии могут в скором времени стать востребованы в экономике впечатлений. Кроме самих профессий будущего и необходимости их появления, участники семинара попробовали найти ответ на вопрос «Чему учить и чему учиться?», но не только в туризме, а в целом, чтобы стать и оставаться востребованным специалистом любой отрасли.

В завершение встречи ребятам показали, как проходит обучение в стенах РГУТИС, с какими форматами учебы и работы им придется встретиться, обучаясь на специальностях, связанных с туризмом.