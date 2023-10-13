Норильчан старшего возраста обучили тонкостям работы со смартфонами
Норильчан старшего возраста обучили тонкостям работы со смартфонами
Молодёжная коллегия организовала цикл лекций «Мой смартфон». Проект «Мой смартфон» выиграл грант на конкурсе проектов администрации Норильска.
– Сегодня смартфоны — неотъемлемая часть нашей жизни, но для многих людей старшего поколения освоение гаджета представляет определённые трудности. Молодёжная коллегия взяла на себя инициативу и подготовила цикл лекций «Мой смартфон». На занятиях слушателей учили пользоваться основными настройками телефона, приложениями, объясняли им основы информационной безопасности, — рассказывает Яна Магурина, заместитель председателя Молодёжной коллегии.
На объявление о наборе слушателей обучающего курса откликнулись десять человек. За несколько занятий, всего шесть часов, ученики освоили основы работы с приложениями «2ГИС», «Госуслуги», «Почта России», поисковиками, электронной почтой и другими полезными платформами.
– Мы рассказали, что такое веб–сайт, какие приложения существуют, как работать в соцсетях. Много говорили об интернет–безопасности и профилактике мошенничества, отвечали на вопросы. Для удобства участников разбили на группы, с каждой работал отдельный преподаватель, — пояснила Яна Магурина. — Мы рады, что занятия оказались полезны, люди старшего поколения будут более уверенно управляться со смартфонами.
В Молодёжной коллегии отмечают большой интерес к лекциям у горожан: только в первые недели после объявления о наборе на курсы записались более 30 желающих. Но по личным причинам не все в итоге смогли участвовать.
На заключительной встрече был проведён розыгрыш, где случайным образом был выбран счастливый обладатель нового смартфона. Им стала Нина Алексеевна, студентка университета «Активное долголетие». Там она, кстати, и узнала о курсе лекций «Мой смарт-фон»:
– Я уже была знакома с рядом приложений, но были вопросы по их функциям. Спасибо ребятам из Молодёжной коллегии. Они очень внимательные, доброжелательные, ответили на все вопросы. Было видно, что они искренне заинтересованы в нашем обучении. Курсы не отнимали много времени, что тоже удобно. Ещё нам пообещали прислать ссылку на материалы лекций, чтобы мы могли ими пользоваться, если что–то забудем. Ну а что до выигрыша телефона — я была настроена на победу. Интуиция, наверное. Когда шла на занятие, думала: «Я выиграю». Так и вышло.
Сейчас Молодёжная коллегия готовит новые образовательные мероприятия. Тематика и потенциальная аудитория будущих занятий ещё не определены.