Норильчан старшего возраста обучили тонкостям работы со смартфонами

– Сегодня смартфоны — неотъемлемая часть нашей жизни, но для многих людей старшего поколения освоение гаджета представляет определённые трудности. Молодёжная коллегия взяла на себя инициативу и подготовила цикл лекций «Мой смартфон». На занятиях слушателей учили пользоваться основными настройками телефона, приложениями, объясняли им основы информационной безопасности, — рассказывает Яна Магурина, заместитель председателя Молодёжной коллегии.

На объявление о наборе слушателей обучающего курса откликнулись десять человек. За несколько занятий, всего шесть часов, ученики освоили основы работы с приложениями «2ГИС», «Госуслуги», «Почта России», поисковиками, электронной почтой и другими полезными платформами.

– Мы рассказали, что такое веб–сайт, какие приложения существуют, как работать в соцсетях. Много говорили об интернет–безопасности и профилактике мошенничества, отвечали на вопросы. Для удобства участников разбили на группы, с каждой работал отдельный преподаватель, — пояснила Яна Магурина. — Мы рады, что занятия оказались полезны, люди старшего поколения будут более уверенно управляться со смартфонами.

В Молодёжной коллегии отмечают большой интерес к лекциям у горожан: только в первые недели после объявления о наборе на курсы записались более 30 желающих. Но по личным причинам не все в итоге смогли участвовать.

На заключительной встрече был проведён розыгрыш, где случайным образом был выбран счастливый обладатель нового смартфона. Им стала Нина Алексеевна, студентка университета «Активное долголетие». Там она, кстати, и узнала о курсе лекций «Мой смарт-фон»:

– Я уже была знакома с рядом приложений, но были вопросы по их функциям. Спасибо ребятам из Молодёжной коллегии. Они очень внимательные, доброжелательные, ответили на все вопросы. Было видно, что они искренне заинтересованы в нашем обучении. Курсы не отнимали много времени, что тоже удобно. Ещё нам пообещали прислать ссылку на материалы лекций, чтобы мы могли ими пользоваться, если что–то забудем. Ну а что до выигрыша телефона — я была настроена на победу. Интуиция, наверное. Когда шла на занятие, думала: «Я выиграю». Так и вышло.

Сейчас Молодёжная коллегия готовит новые образовательные мероприятия. Тематика и потенциальная аудитория будущих занятий ещё не определены.