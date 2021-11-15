Просветительский центр «Белый мишка» открывает новогоднюю мастерскую для младшеклассников.

«Скоро Новый год! Время подарков, чудес и новогодней ёлки. И чтобы праздник был по-настоящему волшебным, все мы начинаем к нему готовиться заранее. Продумываем ёлочные украшения, ищем идеи для подарков», - анонсирует цикл творческих занятий центр.

В мастерской обещают научить ребят создавать красивые зимние сувениры из разных материалов для творчества, а также рисовать, применяя нетрадиционные техники. Во время мастер-классов дети окунутся в удивительный мир Севера, узнают много интересных фактов об Арктике и его хозяине — белом медведе.

Новогодняя мастерская начнёт работу в Молодёжном центре Норильска (ул. Советская, 9А) уже 19 ноября, старт творческих занятий в 18.00. В дальнейшем занятия будут проходить каждую пятницу. Запись по телефону 38-37-36. Участие в мастер-классах бесплатное.