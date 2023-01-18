Просветительский центр «Белый мишка» приглашает ребят 1-4-х классов на занятия

«Белый мишка» – современный центр детского творчества и экологического просвещения. Посредством изобразительной, декоративно-прикладной деятельности, театра и литературы, компьютерной графики и анимации, а также естественно-научных проектов дети изучают белого медведя, его соседей по Арктике, природу региона и историю.

Занятия для учеников начальной школы проходят как по будням, так и по выходным. Экологическое обучение проходит по программам:

– «Арктические арт-проекты» — знакомство с белым медведем и другими жителями Арктики с помощью творчества и современных технологий (первая группа по понедельникам и средам в 16.00, вторая группа по воскресеньям в 11.00);

– «Ученые-супергерои» — изучение природных явлений, научные опыты и эксперименты, развитие навыков совместной деятельности и умения грамотно вести дискуссию (по вторникам в 18.00);

– «Творческая мастерская» — овладение различными техниками рисования и прикладного творчества, создание оригинальных поделок, посвященных Арктике и её обитателям (по пятницам в 17.00 и 18.00).

Все занятия проводятся на бесплатной основе. Записаться в группы можно по телефону 8(3919)38-37-36.