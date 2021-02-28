Просветительский центр «Белый мишка» совместно с Молодёжным центром Норильска отметил Международный день белого медведя

В связи с антиковидными мерами организаторы вынуждены были сократить размах мероприятия, однако и в таком виде на праздновании Дня белого медведя сумели побывать несколько групп детей вместе с родителями.

- Мы решили сделать праздник в этот раз более семейным, – говорит координатор программы «Сохраним белого медведя», менеджер региональных проектов Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Олеся Кужель. – Мы пригласили к нам в центр родителей вместе с детьми, каждому из которых представили отдельную образовательную программу.

В разных аудиториях дети и взрослые в течение часа были заняты собственными прикладными заданиями, которые они получили от сотрудников центра «Белый мишка». Самые младшие посетители праздника должны были сделать из разноцветного пластилина открытку с изображением белого медведя, мамы — свалять из специальной шерсти и украсить брошь в виде маленького медвежонка, а папы — склеить из бумаги медвежьи когти в натуральную величину, а также из стилизованного арбалета попасть в цель, изображающую белку.

И те, и другие справились с заданиями, а дети ещё и получили в подарок от ростового белого медведя книги об Арктике и её хозяине.

- Я давно являюсь большим поклонником проекта «Белый мишка»,– поделилась впечатлениями заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. – Вот и в этот раз, воспользовавшись приглашением, присоединилась к группе родителей и с удовольствием мастерю с мамами брошь в виде белого медведя.