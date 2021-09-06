Просветительский центр «Белый мишка» предлагает норильчанам присоединиться к доброму делу на благо природы

В рамках акции от горожан принимают чистые бутылки из-под напитков с маркировкой 1 - PET/ПЭТ и бытовой химии с маркировкой 2 - HDPE/PEHD/ПНД, а также крышечки с маркировкой 2 - HDPE/PEHD. Участник, сдавший наибольшее количество перерабатываемых отходов, получит особый приз от «Белого мишки».

Акция приурочена к большим межведомственным опытно-исследовательским учениям, проходящим в Норильске и на Таймыре. По мнению экоактивистов, наиболее актуальная угроза для Арктики - загрязнение. И противостоять ей должны не только специальные службы, но и обычные люди. О методе сортировки мусора, видах отходов и вреде, наносимом северным территориям, все желающие смогут узнать у волонтёров акции. Кроме этого, им расскажут много нового о белых медведях, гости побывают в виртуальной Арктике, повстречаются с хищником в дополненной реальности и сфотографируются на память с белым медведем Пломбиром - символом просветительского центра.