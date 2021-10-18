МАУ ИЦ «Норильские новости»

Против Анатолия Быкова заведено ещё одно уголовное дело

Против Анатолия Быкова заведено ещё одно уголовное дело

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Против Анатолия Быкова заведено ещё одно уголовное дело

Против Анатолия Быкова заведено ещё одно уголовное дело

Бизнесмена обвиняют в подстрекательстве к убийству криминального авторитета.

Как сообщают в краевом следственном комитете, в 1998 году по указанию бизнесмена члены находящейся в его подчинении преступной группы убили 48-летнего жителя Красноярска - знакомого Анатолия Быкова. Они расстреляли мужчину возле его дома и скрылись с места преступления. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления 23-летней давности.

Фото из открытых источников
18 октября в 17:35 310
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