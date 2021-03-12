МАУ ИЦ «Норильские новости»

Процесс сдачи выпускного экзамена теперь будет транслироваться в режиме онлайн на портале «Смотри ЕГЭ»

Процесс сдачи выпускного экзамена теперь будет транслироваться в режиме онлайн на портале «Смотри ЕГЭ»

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Процесс сдачи выпускного экзамена теперь будет транслироваться в режиме онлайн на портале «Смотри ЕГЭ»

Процесс сдачи выпускного экзамена теперь будет транслироваться в режиме онлайн на портале «Смотри ЕГЭ»

Ирина Похабова, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, рассказала, что раньше видеозапись экзамена отправлялась в Министерство образования Красноярского края. Затем она размещалась на портале «Смотри ЕГЭ», где видео отсматривали федеральные эксперты.

- А теперь будет вестись прямая трансляция, и эксперты, заметив нарушение, могут сразу же сигнализировать о нём, - пояснила Ирина Похабова. - После сообщения о нарушении руководитель пункта проводит расследование, составляет акт и решает, продолжит ли выпускник писать экзамен или же он будет удалён с него.

Фото Владимир Макушкин
12 марта в 14:20 110
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