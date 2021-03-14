Прозванивать как фарфор!

Масштабная программа

Пять геофизиков воспользовались предложением компании «Норникель» приехать в Норильск и принять участие в масштабной программе по мониторингу свайных оснований и фундаментов промышленных зданий. Все они — начинающие специалисты, выпускники ведущих профильных вузов страны в области добычи углеводородов и горного дела. Ребята приехали в Заполярье из Санкт–Петербурга, Екатеринбурга, Дальнего Востока и Республики Марий Эл.

Специалисты называют 2020 год прорывным в области мерзлотного надзора за зданиями и сооружениями на территории. Причина тому — пристальное внимание не только экспертов, но и широкой общественности к состоянию фундаментов в Норильске и во всём Заполярье в целом.

Компания «Норникель» в числе первых стала предпринимать меры по решению данной проблемы, активизировав действия по мониторингу состояния грунтов, фундаментов и вечной мерзлоты в первую очередь на площадках своих производственных интересов. Вопрос о том, что в настоящее время происходит на территории с грунтами, учитывая глобальные климатические процессы, стал, по свидетельствам специалистов, одним из самых актуальных. Из него автоматически вытекал и вопрос надёжности зданий и сооружений в Заполярном филиале и группе компаний «Норникель» в целом с принятием первоочередных мер для обеспечения безопасности производства.

Новые направления

Численность Центра диагностики была увеличена сразу на 20 человек, из которых пятеро инженеров–геофизиков были приглашены с материка. Им была поставлена задача реализовать в работе новые для нашей территории направления. Речь идёт о применении геофизического контроля грунтов и строительных конструкций в условиях вечной мерзлоты. Несмотря на то что многие из приглашённых специалистов с норильской спецификой ранее дела не имели, наличие багажа основополагающих прин-ципов геофизики даёт им возможность проявить себя в новых условиях и показать оригинальные подходы к выполнению порученных задач.

Главная задача обновлённой команды — проводить постоянный мониторинг состояния грунтов и строительных конструкций методом неразрушающего контроля. Это значит, что определение не только состава почвы, состояния вечной мерзлоты и её глубины, но и наличия под землёй скрытых строительных конструкций и коммуникаций возможно с помощью современных приборов и инструментария без вскрытия грунта. Кроме того, методы, входящие в этот же комплекс диагностики, позволяют определять длину и состояние свай сооружений. Достигается это благодаря использованию нескольких модификаций современного оборудования, которое компания закупила на 19,5 млн рублей.

Из того оборудования, что уже используется сотрудниками центра, главный специалист геотехнических изысканий Иван Зверев отметил георадар «Лоза» — прибор, который позволяет выявлять подземные коммуникации, пустоты, грунтовые воды, протечки и зоны растепления вечной мерзлоты. Специальные датчики сейсмоакустического прибора ИДС–2 позволяют измерять длину свай путём улавливания колебаний от простого удара по ним. Демонстрируя техническое оснащение, геофизики приложили к современным приборам неотъемлемый элемент комплекта — кувалду: зная основные параметры прохождения волны от удара, можно определить длину сваи. Этот же прибор выдаёт информацию о трещинах, сужениях, расширениях и других дефектах конструкции. Геофизики сравнили такой принцип действия с проверкой фарфора на отсутствие сколов, который в их случае имеет формулировку «определение частоты собственного тона и замер колебаний».

В центре внимания

Особого внимания со стороны Центра диагностики в 2021 году потребуют 439 зданий. После внедрения автоматизированной системы мониторинга зданий и сооружений все 1600 предприятий Норильского дивизиона будут постоянно контролироваться в автоматическом режиме при помощи датчиков температуры, влажности, колебаний и некоторых других. Проверять достоверность показаний и своевременно реагировать на сигналы системы будут также специалисты Центра диагностики.

В планах на 2021 год — совместная опытно–исследовательская работа Центра диагностики с АО «НИЦ «Строительство», с которым Заполярный филиал уже подписал соглашение о сотрудничестве в рамках проектирования, строительства и эксплуатации зданий на многолетнемёрзлых грунтах. В планах — применение системы космического мониторинга состояния земной поверхности, предполагающей периодическую космическую съёмку территории в различных частотных диапазонах и выявление изменений поверхности с течением времени.

По оценкам экспертов, ещё нигде в России подобный проект не был реализован настолько комплексно и в таких масштабах, в том числе по глубине автоматизации. Ожидается, что к концу 2021 года информационная система мониторинга производственных зданий и сооружений будет реализована на 150 наиболее значимых для компании зданиях.