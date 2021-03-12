МАУ ИЦ «Норильские новости»

Пункты сдачи экзаменов в Норильске будут оснащены рамками-металлоискателями

Пункты сдачи экзаменов в Норильске будут оснащены рамками-металлоискателями

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Пункты сдачи экзаменов в Норильске будут оснащены рамками-металлоискателями

Это делается для того, чтобы выпускники не могли пронести сотовые телефоны.

Пункты сдачи экзаменов в Норильске будут оснащены рамками-металлоискателями

- Брать телефон на экзамен, будь это ЕГЭ или ГИА, запрещено, - подчеркнула Ирина Похабова, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования. - Поэтому ещё раз хочу обратиться ко всем выпускникам: оставляйте сотовые дома, надейтесь только на свои знания.

Отметим, что за нарушение порядка проведения экзамена школьник с него удаляется, а повторная сдача - только в следующем году.

12 марта в 12:29 260
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