Пункты сдачи экзаменов в Норильске будут оснащены рамками-металлоискателями

- Брать телефон на экзамен, будь это ЕГЭ или ГИА, запрещено, - подчеркнула Ирина Похабова, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования. - Поэтому ещё раз хочу обратиться ко всем выпускникам: оставляйте сотовые дома, надейтесь только на свои знания.

Отметим, что за нарушение порядка проведения экзамена школьник с него удаляется, а повторная сдача - только в следующем году.