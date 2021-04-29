Пункты вакцинации будут работать и в праздничные дни

Прививочные кабинеты в Норильске, как и во всём регионе, будут работать с 1 по 10 мая, включая 1, 2, 8 и 9 мая. Это отличая возможность принять участие в прививочной кампании, если раньше у вас не хватало на это времени.

Напомним, что в Норильске граждан прививают вакциной «Спутник V» или «Гам-КОВИД-Вак». Это двухкомпонентный препарат, разработанный центром им. Гамалеи. «Спутник V» зарегистрировали 11 августа прошлого года, он стал первой в мире вакциной от коронавируса. Поставка вакцины в город осуществляется каждую неделю.

В Норильске действуют четыре прививочных пункта, записаться на вакцинацию можно любым удобным способом - в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги», а также в медучреждениях:

- в Центральном районе по адресам:

ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; пр. Солнечный, 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;

- в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.