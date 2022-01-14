Пусть не кончается музыка

В музыкальной среде города Николая Проскурина хорошо знают и уважают. В свои 80 лет он по–прежнему на посту — в Норильском колледже искусств, где работает без малого 28 лет. Знакомы с ним и те горожане, в чьих квартирах сохранились пианино. Много лет он остаётся единственным в городе настройщиком этого инструмента. Кстати, будучи сертифицированным экспертом и редким специалистом, он в одиночку обслуживает парк музыкальных инструментов всех образовательных учреждений города — больше 60 единиц!

Приехав на Север ещё в 1994 году, он возглавил симфонический оркестр колледжа, выведя его на новый уровень исполнительского мастерства. Под его руководством музыкальный коллектив участвовал в нескольких международных проектах с приглашёнными дирижёрами, такими как Аарт Бергверф (Нидерланды), Вахан Мардиросян (Франция), Симеон Иоаннидис (Германия), Райнер Хельд (Австрия). Уровень профессиональной подготовки оркестра всегда высоко отмечался именитыми дирижёрами. Николай Проскурин выступал участником и соорганизатором ряда крупнейших музыкальных событий города, ставших его визитными карточками, — Оперный фестиваль им. Л. Карташовой, Международный музыкальный фестиваль «В ожидании Рождества» и другие. Ежегодно проводилось не менее пяти концертов его оркестра с обязательным участием не только знаменитых дирижёров, но и приглашённых исполнителей, в числе которых — Андрей Блаховский, солист музыкального театра Республики Карелия, Эдуард Мартынюк,

солист Большого государственного академического театра оперы и балета России, Алексей Гориболь, пианист, заслуженный артист России, Полина Фрадкина

(фортепиано, Санкт–Петербург), Владимир Волков (контрабас, Санкт–Петербург), Йоэль

Гонсалес (ударные, перкуссия, Куба) и многие другие.

А 10 лет назад участники симфонического оркестра (преподаватели и студенты) были приглашены в турне по Западной Европе в составе симфонического оркестра филармонии республики Беларусь и оркестров Франции и Германии. За гастрольный тур музыкальный коллектив колледжа искусств дал более 50 концертов в Швейцарии, Франции, Германии и других странах Западной Европы! Интересно, что студенты Николая Проскурина стали единственными ещё не профессиональными музыкантами, получившими приглашение играть на одной сцене со звездами мировой величины.

Все эти годы дирижёрскую практику Николай Тимофеевич сочетал с педагогической деятельностью по классу духовых инструментов. Об успешности такого сочетания говорят блестящие результаты его учеников — выпускники его класса неоднократно становились победителями конкурсов различного уровня, а сегодня знамениты в стране и мире.

Именинника поздравила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, вручившая юбиляру знак отличия Норильска «За профессиональное мастерство в области культуры». Она и сама успела поработать с ним, когда возглавляла лицей искусств, поэтому тепло поблагодарила коллегу:

– Без вашего участия никогда не было бы наград, которыми славится наша школа. Ребята завоёвывали и продолжают завоёвывать высокие звания на всевозможных конкурсах в том числе благодаря вашим замечательным рукам, вашей душе, тому, сколько сил вы вкладываете в культуру и искусство Норильска! А сколько из них поступили в консерватории и сегодня работают в Санкт–Петербурге, Москве, Красноярске! Тоже благодаря вам. Я уже не говорю, что без рук Николая Тимофеевича не обходится весь парк наших инструментов: хорошо помню, как мы ждали его из отпуска, чтобы настроить все пианино — без этого учебный год был немыслим!

Николай Проскурин в ответ смутился:

– Я тронут таким вниманием, для меня столь пышное поздравление — большая неожиданность. В своё время мне предлагали быть начальником управления культуры, но я отказался, объяснив, что я единственный мастер–настройщик пианино в городе. Представьте, как мне ходить по квартирам и настраивать людям инструмент? Так что с удовольствием продолжил педагогическую работу.

Юбилей наш скромный герой отмечал тихо — дома, наедине с супругой Марией Григорьевной, тоже, кстати, музыкантом, преподавателем Норильской детской школы искусств.