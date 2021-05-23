Путь флекситарианца

Ольга Суздалкина довольно известный шеф–повар не только в Москве, но и во многих других городах России. Она является серебряным призёром престижного конкурса Bocuse D’Or Russia — 2017, бронзовым призёром Bocuse D’Or Russia 2015 года. По стилю питания Ольга — флекситарианец, по мировоззрению близка к буддизму, а по образованию — юрист.

Из юриста в шеф–повара

– Ольга, вы по образованию юрист? Как и когда решили сменить профиль?

– Первая мысль стать поваром пришла, когда я училась на четвёртом курсе в РУДН. Помню, как подошла к отцу и рассказала, что нашла бесплатную кулинарную школу в Турине и хочу поехать туда учиться, когда окончу бакалавриат. Отец поинтересовался, всё ли у меня в порядке с логикой: «Какой ещё повар? Ты просто боишься, что в магистратуру не поступишь!». Я тогда была слишком молода и, вместо того чтобы отстоять свою позицию, поступила на самое престижное и сложное направление — «международное право». Конкурс был — десять человек на место. Отучилась и ещё защитила диплом на английском языке. Спустя столько лет думаю: зачем мне это вообще нужно было? Это называется гордыней. Я вообще много лет своей жизни потратила на то, чтобы кому–то что–то доказать. Абсолютно бесполезное занятие, которое никому ещё не приносило счастья. Я убеждена, что священная миссия любого человека — заниматься тем, что он любит и умеет, а не тем, что приносит деньги или престиж. Так можно всю жизнь прожить несчастным. Ну а пуститься «во все тяжкие» я решила только в 25 лет. Тогда у меня была высокооплачиваемая и престижная работа. После рождения ребёнка я находилась в декрете, вот и решила, что это подходящее время, чтобы попробовать что–то изменить в жизни. Ещё поняла: когда ребёнок подрастёт, надо привить ему базовые вещи вроде: «Ты должен делать то, что хочешь. И если будешь делать это старательно, тогда у тебя всё получится». Но говорить об этом можно только тогда, когда у тебя есть за плечами этот прожитый опыт. Тогда я и решила попробовать стать поваром, чтобы быть до конца честной.

– Тяжело было осваивать новую профессию в 25 лет, не имея специального образования, да ещё и с маленьким ребёнком на руках?

– Очень тяжело, почти невыносимо. Благо я ко всему в этой жизни отношусь просто. Это отношение связано с началом карьеры — очень тяжело обивать пороги и постоянно слушать отказ. Оно и понятно — никому не нужна какая–то малознакомая девочка без соответствующего образования. Работать приходилось за копейки. Я бралась за работу везде, где только можно было: и кейтерингом занималась, и доставкой еды, и даже разрабатывала гигантский фитнес–проект с подругой. Ещё работала кондитером, стажировалась в ресторанах. В общем, это был ад. И только после того как я получила свой первый диплом кондитера–универсала, стало легче. В итоге заняла должность су–шефа в White Rabbit, а затем стала шеф–поваром в Chicha. Так что если в 25, в 30 или даже в 40 лет вы вдруг решили кардинально изменить свою жизнь, — знайте, это возможно, хоть и непросто. Главное, чётко знать, чего вы хотите, и не отступать от намеченной цели, как бы ни было тяжело.

Кто такие флекситарианцы?

– Вы позиционируете себя как флекситарианца — это разновидность веганства?

– В какой–то степени — да. Я уже 18 лет не ем мясо, но не потому что нельзя, просто не хочу. Обычно выбираю овощи, каши и в редких случаях рыбу. В этом и состоит суть флекситарианства — нет строгих запретов. Это осознанный выбор еды. Не следует приравнивать всех к единому стандарту питания или жизни, но мясо — это тяжёлая пища для тела и ума, ведь на его переваривание уходит много сил организма. Энергия смерти не может нести позитив, поэтому нужно жить в здравых ограничениях: если вы раз в неделю откажетесь от мясного, то и для вас, и для природы так будет лучше.

Когда люди узнают, что я шеф–повар–веган, то относятся ко мне с предубеждением. Но меня это мало беспокоит. Никому свою точку зрения не навязываю. Это личный выбор каждого. А ещё я доказываю, что вегетарианцам не обязательно питаться только соей и тофу. Есть огромный выбор вкусных и сытных блюд, в которых не обязательно использовать мясо.

– Мясные блюда готовите?

– Конечно. При этом я их обязательно пробую. Ведь в данном случае я как профессионал отвечаю за вкус и качество. Особого наслаждения я при этом не испытываю, но отношусь довольно спокойно — часть работы всё–таки. Правда, после большого количества таких заказов тяжело бывает, так как я очень редко ем мясо, и организму сложно его переваривать. В таких случаях помогают медитативные практики — я как бы объясняю своему организму, зачем это было нужно, и сразу легче становится.

– У вас двое детей. Чем они питаются?

– Я слежу за их диетой. Исповедую следующий принцип для них: когда нужно наладить метаболизм, ты активно занимаешься спортом, но у тебя обязательно должен быть один читдэй, когда можно есть всё подряд, чтобы организм не накапливал ничего лишнего, думая, что сейчас начнётся голодовка. Я прививаю детям любовь к овощам и рыбе. Мясо они почти не едят, но это не моё решение. Я могу купить что–то мясное, но знаю, что пищеварение после него не такое хорошее. Поэтому готовлю рыбу, а дети и не просят мяса.

Чем питаются буддийские монахи?

– Вы упоминали медитацию и успокоение рассудка. Вы ко всему прочему ещё и буддист?

– Как же люди любят на всё вешать ярлыки. Чтобы называть себя буддистом, надо очень хорошо в этой теме разбираться. Я не возьму на себя такую ответственность. Я верю, что у всего есть своя душа, и уже много лет занимаюсь медитативными практиками. При этом я соблюдаю все православные посты и верю, что бог един. Пост, кстати, очень полезная вещь для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни. Ведь он в православии не просто так появился — это культура здорового питания, которая передаётся из поколения в поколение.

– Правда, что вы жили в буддийском монастыре и готовили для монахов?

– Да, это было в Пхукете. Дело в том, что мы с бывшим мужем хотели обвенчаться в буддийском монастыре. Поскольку монастырь был мужским, то женщина, которая приходит туда с просьбой, должна пройти послушание. Настоятель спросил: «Что ты умеешь делать?». Я ответила: «Готовить». Каждый день я приходила и готовила. И через месяц нас с мужем обвенчали. С одной стороны, готовить было просто, а с другой — сложно. Монахи едят всё, кроме мяса, и питаются тем, что им даёт судьба в этот конкретный день. Как правило, это попурри из самых трудно сочетаемых продуктов, поэтому каждый день приходилось проявлять и талант, и фантазию.

Российский суперфуд

– Существует ли культура русской веганской кухни?

– Пока нет. Но мы можем её развить. Для этого не обязательно использовать экзотические продукты вроде авокадо, ягода годжи, семена чиа. У нас есть свой широкий спектр продуктов, которые, к тому же, не дорого стоят. Просто их нужно рекламировать и развивать. Вот тогда можно будет создать собственное направление российской вегетарианской или веганской кухни. Взять к примеру российские клюкву и бруснику — они не менее богаты антиоксидантами, чем годжи. Черноплодная рябина вообще содержит множество полифенолов, способных восстанавливать организм после болезни и стимулировать иммунитет. Или, например, ваша корюшка — самая вкусная из всех, что я ела. Даже питерская не сравнится. Хватит гонять за границу, у нас в стране такой клондайк суперфудов, которые буквально под ногами лежат, а мы про них даже не знаем.