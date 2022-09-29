Путь в историю

«Великие реки Сибири» — третья экспедиция историко–географического проекта «Байкал — Аляска», посвящённого повторению путей первопроходцев. В 2017–2019 годах состоялась экспедиция по следам иркутских купцов — от Иркутска, где располагалась штаб–квартира российско–американской компании, до Ситки — бывшей столицы Русской Америки. Путь протяжённостью более 15 тыс. км был пройден на парусно–моторном катамаране океанского класса «Искатель». В 2021 году была организована экспедиция по маршруту похода генерал–губернатора Иркутской губернии Николая Муравьёва–Амурского, открывшего выход в море по реке Амур. Путешественники преодолели почти 10 тыс. км.

Третья экспедиция стартовала 1 июля 2022 года в Иркутске и, преодолев 10 тысяч километров водного пути, финишировала 10 сентября на месте старта. Мероприятие проходило при поддержке Русского географического общества, Ростуризма и Российского военно–исторического общества.

Во время путешествия участники встречались с жителями городов и посёлков на берегах рек, краеведами, журналистами и представителями туристического бизнеса. Рассказывали о миссии всего комплексного проекта «Байкал — Аляска», возможностях сотрудничества ради развития качественного туризма. Делились с туристами опытом работы по сохранению первозданной природы.

Сменные экипажи за восемь этапов прошли по Ангаре, Енисею, Нижней Тунгуске и Лене. Посетили плато Путорана, озёра Лама и Глубокое. Дошли до морской метеорологической станции «Сопочная Карга» в Енисейском заливе, а это фактически Карское море. Всего в экспедиции принял участие 21 человек. Капитанами на разных этапах были руководители проекта Анатолий Казакевич, Дмитрий Судникович и Константин Судникович, Евгений Рюмин. Единственным участником, полностью прошедшим маршрут, стал оператор Родион Такчинаков. Самый длинный участок — от Дудинки до Иркутска — в несколько этапов капитаном прошёл Евгений Евгеньевич Рюмин.

Он преодолел маршрут быстрее всех капитанов, и за такую скорость в команде его с уважением прозвали Евгенич–ракета.

Капитан–ракета

— Какое впечатление произвели на вас Север, Дудинка и Енисей?

— Для меня всё это настолько родное. 50 лет прожил на полюсе холода, в посёлке городского типа Эльдикан, рядом с Оймяконом. Всю жизнь проработал в этих краях. А потом вслед за детьми перебрался в Иркутск. 71 год в Сибири. Даже в армии служил на море Лаптевых. А так мечтал, что призовут в тёплый регион. Дудинка для меня — стандартный северный город. Порт и судоходство по Енисею, конечно, сравниваю с рекой Леной. У нас её в разы активнее используют. Но Енисей вызывает уважение. Когда видишь его вживую, понимаешь, почему его зовут Енисей–батюшка. Солидная, мощная река. И люди здесь под стать, слабохарактерные не выжили бы. И при этом они отзывчивые. Горжусь северянами.

— Ваш этап экспедиции был самым длинным. С какими трудностями пришлось столкнуться?

— На 125–м километре от Туруханска прошли серьёзный перекат. Про него все местные говорили с опаской и боялись, что мы его не преодолеем. Такое на нашем пути во всех экспедициях бывало. Конечно, прислушиваемся к рассказам старожилов, но включаем смекалку и опыт. Нам надо только вперёд! Так и очередной перекат благополучно прошли, фактически взяли штурмом.

На Тунгуске, можно сказать, побил российский рекорд. На лодке такого класса и с мотором такого типа никто по реке подобных расстояний не преодолевал. Все тунгусы, эвенки и русские выходили смотреть на нас и наш Вельбот, как на чудо. Местные жители никогда не видели в своих реках лодки такого класса. К тому же здесь ходят только на водомётах. Река настолько мелкая, что дети за ягодой на соседний берег бегают по ней спокойно. А у нашего 115–сильного мотора насадка была винтовая.

Чем выше по течению в сторону дома, тем мельче река. Жители посёлка Тура были уверены, что нам не удастся дойти до цели. Конечно, у нас был план Б, и мы могли изменить маршрут. Но нам повезло. Постоянные дожди, которые на протяжении всего пути портили настроение, оказались нашими союзниками — уровень воды в Тунгуске поднялся.

— К какой цели на Тунгуске вы стремились?

— Нашей целью было дойти до деревни Подволошино. Это не верховье реки, до него ещё полторы тысячи километров. Но деревня нас интересовала как историческое место. А главное, она географически наиболее приближена к Лене. Именно в этом месте 30 километров через перевал казаки–первопроходцы волокли свои лодки к Лене. Каких усилий им это стоило, сложно представить. Эти места и сейчас малообжитые. Насколько известно, перевал штурмовали при помощи самодельных лебёдок, сделанных из деревьев и верёвок. До сих пор вдоль дороги виднеются остатки сгнивших конструкций.

— Как вам удалось перевезти катамаран?

— Это был один из непредсказуемых этапов. Сначала по-

обещал помочь один перевозчик с прицепом, но выяснилось, что наша лодка в него не войдёт. Нашли ещё одного водителя, теперь КРАЗа, который оказался тут случайно. Выяснилось, что площадка у него пять метров, а длина «Искателя–3» — семь. Он специально удлинил её для нас, но при подъёме стало понятно, что судно не входит на 20 см между «коньков» (борта лесовоза — прим. авт.). Тут уж ничего не поделаешь.

И вот: лодка наша парит в воздухе, дождь идёт, ветер дует, мы забрались в кабину и думаем, что дальше делать.

«Тут племянник на полуприцепе в гости приехал, может, он поможет», — вспомнил вдруг водитель. Парень быстро примчался, деловито обмерил лодку, кивнул, мол, войдёт.

Но радоваться было рано: хорошо, здесь нас погрузят, а там кто разгружать будет, на полуприцепе крана нет. Помолчал водитель КРАЗа и предложил: «Ладно, поеду с вами, только за это бы денежку мне, далеко всё–таки».

Так караваном и двинулись по размытой, ухабистой дороге. С такой скоростью, будто тащили лодку на себе, поэтому труд казаков–первопроходцев хорошо прочувствовали. Выдохнули, только когда спустили катамаран в Лену. «Евгенич! Перекатов больше нет, и кусты не смыкаются перед нами!» — обрадовалась команда.

Одичавшие за неделю пути в непроходимом русле Нижней Тунгуски по Лене полетели стрелой. Прямо до Киренска, где пришвартовались ночью.

— А что за странная конструкция из фанеры спереди катамарана?

— Нас на катамаране укрывает тент, натянутый на каркас. Спереди от дождя, снега и брызг есть защита. Она сделана из качественного плотного полиэтилена. В этом плане он со своей задачей справлялся, но в процессе эксплуатации быстро потерял прозрачность. А Тунгуску по навигатору не пройдешь. Для обзора пути пришлось защиту убрать. В солнечный день ещё ничего. А в непогоду дождь со снегом летели за воротник, слепили глаза. Было зябко и тоскливо. Спасибо жителям Туры — обогрели, высушили, чаем напоили, помогли с фанерой и предоставили тёплый гараж и инструменты. Мы оставили в новой конструкции небольшие отверстия для наблюдения, и наш «гидротанк» двинулся дальше. В таком виде нас как победителей встретил Иркутск.

Старт новому

Столица Приангарья порадовала путешественников грандиозным фестивалем, который собрал вместе всех людей, увлечённых туризмом и историей. Финальные 20 километров их сопровождал торжественный парад лодок и катеров.

Пока участники экспедиции делились впечатлениями, многие гости фестиваля успели сделать фото на фоне судна, выпить таёжного чая, пройти квест на восьми площадках и поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

— Организуя экспедиции по маршрутам первопроходцев, мы хотим рассказать как можно большему числу единомышленников о том, что узнали, увидели, открыли для себя. Наши маршруты носят разведывательный характер, и мы порой не знаем, что ждёт впереди. За три экспедиции по следам сибирских первопроходцев мы прошли более 35 тысяч километров. Собирали экспонаты для нашего музея, фиксировали беседы с интересными людьми — хранителями традиций, снимали видео. Собранный в этой экспедиции материал ляжет в основу книги, документального фильма, интерактивного путеводителя. Мы стремимся вдохновить на путешествия других людей. Главное, что они уже пойдут не вслепую, у них будет багаж наших знаний, — подвёл итог руководитель историко–географической экспедиции «Великие реки Сибири» Анатолий Казакевич.