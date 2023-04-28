Путь в науку

Елисеев Михаил, Сусло Кира, Чумак Анастасия и Масарновский Кирилл учатся в МБОУ «Гимназия № 1» и активно занимаются научно-исследовательской деятельностью. Ребята неоднократно становились победителями конференций муниципального уровня, заочных туров всероссийских конференций. Но только в этом году учащимся посчастливилось побывать сразу на двух очных научно-исследовательских мероприятиях в Москве:

– Поразила масштабность конференций: более 1000 человек приехали из 120 регионов нашей страны. Помимо испытаний, были творческие встречи с писателями и профессорами, мы узнали, что такое чревовещание и получили колоссальное удовольствие от общения с другими участниками, — вспоминает ученица 6 класса Сусло Кира, абсолютный победитель и конференции, и форума.

Удивительно, что оценивали работы ребят и их выступления значимые личности — профессора, писатели, актёры, генералы, общественные деятели, но при этом сколько уважения было с их стороны:

– К нам великие люди обращались по имени и отчеству, с интересом слушали выступления и задавали каверзные вопросы. До сих пор не верится, что мы получили высокую оценку таких серьёзных людей, — с восхищением отозвалась о мероприятиях победительница конференции «Первые шаги в науке» и призёр всероссийского форума ученица 6 класса Анастасия Чумак.

Ещё долгое время ребята будут вспоминать об этой поездке, наполнившей их позитивными эмоциями и добавившей ценных навыков:

– Я рад, что у меня была возможность поучаствовать во всероссийских конкурсах исследовательских работ. Членам жюри очень понравилась моя работа. Кроме того, я смог принять участие в различных мастер-классах, пообщаться с интересными людьми, узнать много нового. Это был бесценный опыт, — поделился своими впечатлениями ученик 7 класса Елисеев Михаил, победивший в конференции «Первые шаги в науке» и занявший почётное второе место на форуме.

Все участники конференций были удостоены дипломами, знаками отличия и медалями. Тезисы их научных исследований опубликованы в научном сборнике «Первые шаги в науке». Мы же пожелаем им дальнейшего развития в исследовательской области и, конечно, новых побед!

Автор: Кристина Чумак.